Из Бахмута эвакуировали 6-летнюю девочку, ее беременную маму вывезли раньше: в полиции рассказали о проблемах спасения детей. Эмоциональные фото

оккупанты стирают с лица земли Бахмутский район. В самом Бахмуте под постоянными обстрелами остаются около 200 детей.

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В полиции рассказали о проблемах спасения маленьких украинцев. Основная из них состоит в том, что родители и опекуны не дают разрешение на выезд детей (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Недавно из города были эвакуированы 6-летняя Анна. Девочка жила с бабушкой и дедушкой. Можно только представить, что чувствовал ребенок, который и днем и ночью слышал взрывы и стрельбу.

Группа эвакуации "Белый ангел" наведывались в семью, но они не хотели уезжать. Пока один из снарядов не прилетел в их двор.

Полицейские эвакуировали из ада маленькую Анну к маме – беременную женщину спасли раньше. Теперь делают все возможное, чтобы вывезти из разрушенного города и бабушку с дедушкой.

"В настоящее время в Бахмуте остается 179 детей: есть проблемы с согласием на выезд, ведется работа с родителями и опекунами", – сообщили в полиции.

Ювенальные полицейские и группы эвакуации "Белый ангел" систематически работают с родными детей, все еще живущих в зоне боевых действий. Они настойчиво объясняют, каким угрозам они подвергают себя и детей, и почему необходимо эвакуироваться.

За время своей работы они стали хорошими психологами, находят нужные слова для каждой отдельной семьи, уговаривая ее уехать.

"Приоритетом для полицейских является эвакуация малышей. Сейчас в Бахмуте остается 179 детей. Каждый день "ангелы" работают над тем, чтобы эта цифра уменьшалась, и им это удается", - рассказали в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Авдеевке Донецкой области от сердечного приступа скончалась 6-летняя девочка Эля. Бабушка с дедушкой наотрез отказывались выезжать из прифронтового города, поскольку ухаживали за своими старыми родителями.