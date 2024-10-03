Из Купянского района в Харьковской области эвакуировали более 200 детей с семьями. Видео

В Харьковской области продолжается эвакуация жителей прифронтовых населенных пунктов. С 9 сентября из Купянского района вывезли 200 детей с их семьями.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram. Он отметил, что людей эвакуировали в безопасные места.

"С 9 сентября из отдельных населенных пунктов Купянской, Куриловской и Кондрашевской общин выехали в безопасные места более 200 детей с семьями. Работа продолжается непрерывно", – рассказал глава ОВА.

Синегубов подчеркнул, что каждый из эвакуированных получает полное сопровождение – от гуманитарного до юридического. Международные партнеры, в частности ООН, оказывают эвакуированным материальную помощь. При необходимости им предлагают места для временного проживания.

Синегубов добавил, что на Купянском направлении сейчас проходят интенсивные бои, а враг ежедневно наносит удары по безоружным людям и инфраструктуре.

"Из-за усиления вражеских обстрелов рассматриваем вопрос полной эвакуации жителей левобережья Купянска, потому что там обеспечить прохождение отопительного сезона и возобновление электро-, водо- и теплоснабжения невозможно. На очереди - будем рассматривать вопросы эвакуации жителей Боровской общины и других территорий, где будет происходить обострение военной ситуации", – сказал руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 августа в Купянском районе Харьковской области началась обязательная эвакуация населения. Соответствующее распоряжение Купянской районной военной администрации было подписано накануне, 9 августа.

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