Из Новой Каховки и Геническа выехали десятки семей чиновников оккупационной администрации: всплыли подробности

На временно оккупированной территории Херсонской области активизировалась эвакуация семей представителей оккупационной администрации. За последние две недели по меньшей мере 20 семей покинули Новую Каховку и Геническ, направляясь ближе к России.

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Об этом сообщает движение "Желтая лента". "На временно оккупированной Херсонской области наблюдаем эвакуацию семей коллаборантов", – говорится в сообщении.

Это уже не первый раз, когда перед большими переменами оккупанты срочно эвакуируют своих родных. Такая же ситуация была перед бегством захватчиков из правобережной Херсона. Тогда эвакуация стала первым тревожным звоночком для россиян, что все идет не по плану.

"В течение последних двух недель из Новой Каховки и Генической выехало по меньшей мере 20 семей должностных лиц оккупационной администрации. Выезжают на неопределенный срок поближе к России", - уточнили активисты.

При этом активисты сообщают, что под разными предлогами продолжается изъятие лодок у местных жителей.

Напомним, ранее в "Желтой ленте" рассказали, кого оккупанты принуждением забирают в свои ряды на Херсонщине. В первую очередь россияне выискивают сирот, одиноких и детей родителей с инвалидностью.

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