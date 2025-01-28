Выискивают сирот, одиноких и детей родителей с инвалидностью: в 'Желтой Ленте' рассказали, кого оккупанты принудительно забирают в свои ряды на Херсонщине

Российские военные на временно оккупированной части Херсонщины целенаправленно мобилизуют в свою армию сирот, одиноких людей и детей родителей с инвалидностью. Такие действия осуществляются потому, что за таких украинцев некому заступиться.

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Об этом сообщает Telegram-канал движения сопротивления "Желтая Лента". В частности, если такое лицо погибнет на войне, его смерть быстро забудут.

"Активисты движения "Желтая Лента" рассказывают, что в оккупированных селах россияне специально выбирают людей в затруднительном положении, за которых некому заступиться. Чаще всего оккупанты забирают сирот, детей людей с инвалидностью", – говорится в сообщении.

Также в ряды армии РФ мобилизуют ребят, чьи родители находятся в больнице с онкологическими заболеваниями или другими серьезными проблемами со здоровьем.

"Расчет в том, что за таких людей некому заступиться, а их скорую смерть – легче замять", – написали активисты "Желтой Ленты".

Напомним, российские оккупанты используют дома украинцев как склады для боеприпасов в захваченных населенных пунктах Запорожской области. Таким образом военные преступники пытаются скрыться среди мирного населения. Чаще всего военные российской армии расквартируются в домах украинцев в районе населенных пунктов Молочанск, Михайловка и Розовка.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации Центра национального сопротивления, жители временно захваченных войсками РФ населенных пунктов в Луганской области все чаще остаются без жилья и земельных участков. Оккупанты забрали в регионе еще 18 тысяч гектаров земли, которую они признали не имеющей владельцев.