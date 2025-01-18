Россияне 'отжали' тысячи гектаров земли у жителей оккупированной части Луганской области - ЦНС

Жители временно захваченных войсками России населенных пунктов в Луганской области все чаще остаются без жилья и земельных участков. Оккупанты "отжали" в регионе еще 18 тысяч гектаров земли, которую они сами же признали не имеющей владельцев.

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Об этом сообщили в Центре национального сопротивления 17 января. С 1 января 2025 года украинцы, не оформившие российский паспорт в оккупации, стали "лицами без гражданства", поэтому Кремль провел очередную "инвентаризацию" земель.

Под "безхозную" землю и попали участки тех украинских владельцев, которые не изменили гражданство и не получили документы страны-агрессора. Это 18 тысяч гектаров земли в Луганской области.

"С 1 января украинцы на временно оккупированных территориях, не получивших паспорт страны-оккупанта, лишились каких-либо прав. Точнее, этих прав их лишили российские захватчики. Теперь эту категорию граждан Кремль называет лицами без гражданства. Фактически путинский режим сделал местное население изгнанниками в родном доме", – подчеркнули в учреждении.

В ЦНС призвали всех неравнодушных присоединяться к сопротивлению российским захватчикам и помогать наказывать тех, кто сделал жизнь украинцев невыносимой.

Ранее OBOZ.UA писал, что на временно оккупированной территории Украины новая "власть" проводит ряд "мер", которые должны окончательно лишить украинцев жилья. Причем отбирают квартиры и дома не только у бежавших от войны в другие регионы, но и у людей, оставшихся в оккупации. Новый циничный способ придумали в Мариуполе, но и другие регионы не отстают.

Как сообщал OBOZ.UA, сеть облетели свежие фотографии из оккупированного Лисичанска в Луганской области, которые демонстрируют, как город выглядит под контролем российских захватчиков. На снимках – когда-то оживленные и наполненные жизнью места.

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