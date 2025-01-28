Оккупанты превращают дома украинцев на Запорожье в склады БК: в 'Атеш' раскрыли циничную тактику врага

Российские оккупанты используют дома украинцев как склады для боеприпасов в захваченных населенных пунктах Запорожской области. Военные преступники делают все возможное, чтобы прятаться среди мирного населения.

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Об этом сообщают агенты военного партизанского движения "Атеш". Отмечается, что все чаще военные армии РФ расквартировываются в домах украинцев в районе населенных пунктов Молочанск, Михайловка и Розовка.

По наблюдению партизан, значительную часть домов россияне используют как склады для БК.

К ним ежедневно приезжают военная полиция и сотрудники ФСБ, наблюдается постоянное перемещение ящиков с патронами, гранатами и минами.

Агенты "Атеш" заверили, что тактика прятаться среди мирного населения захватчикам не поможет: вся логистика боеприпасов будет нарушена благодаря слаженной работе партизан и профессионализму Сил обороны.

"Каждый оккупант, находящийся на украинской земле, заплатит свою цену за все свои деяния и целым на свое болото не доберется", – заявили в движении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее агенты "Атеш" рассказали, как оккупанты пытаются прятать склады боеприпасов в Крыму. Один из таких обнаружили в селе Добрушино, он был огражден фортификационными сооружениями.

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