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Оккупанты пытаются спрятать склады боеприпасов в Крыму: в "Атеше" раскрыли подробности

Катя Поплюйко
War
2 минуты
354
Оккупанты пытаются спрятать склады боеприпасов в Крыму: в 'Атеше' раскрыли подробности

Российские военные пытались скрыть склад боеприпасов во временно оккупированном Крыму. Он находится в н.п. Добрушино и обнесен фортификационными сооружениями.

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Укрытие оккупантов удалось обнаружить агентам военного партизанского движения украинцев и крымских татар "Атеш". Там отметили, что врагу ничего не удастся скрыть от них.

Оккупанты пытаются спрятать склады боеприпасов в Крыму: в "Атеше" раскрыли подробности

"Агент движения "АТЕШ" обнаружил склад боеприпасов возле н.п. Добрушине. Проводя разведку, он раскрыл замаскированный склад боеприпасов, который находится на окраине населенного пункта. У объекта зафиксировано перемещение техники и личного состава. Сам склад обнесен фортификационными сооружениями", – говорится в сообщении.

Оккупанты пытаются спрятать склады боеприпасов в Крыму: в "Атеше" раскрыли подробности
Оккупанты пытаются спрятать склады боеприпасов в Крыму: в "Атеше" раскрыли подробности
Оккупанты пытаются спрятать склады боеприпасов в Крыму: в "Атеше" раскрыли подробности

Чтобы максимально скрыть тайник с боеприпасами, россияне разместили его в глуши и замаскировали. Однако по словам "Атеша" оккупанты не смогут скрыть от них что-то важное, а тем более военные объекты. Так что партизаны оперативно передали информацию Силам обороны Украины.

Оккупанты пытаются спрятать склады боеприпасов в Крыму: в "Атеше" раскрыли подробности
Оккупанты пытаются спрятать склады боеприпасов в Крыму: в "Атеше" раскрыли подробности

Напомним, оккупанты возводят защитные сооружения и ставят системы противовоздушной обороны вокруг аэродрома "Саки" во временно оккупированном Крыму. Таким образом, они пытаются уберечь военные самолеты от ударов ВСУ. Агенты также разведали точное количество и типы самолетов, размещенных на аэродроме и прикрывающие их системы российской противовоздушной обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, партизанам из движения "Атеш" удалось разведать местонахождение вражеского склада с горючим в Крыму. Оккупанты старательно пытаются скрыть цистерны от ударов с помощью сеток и мешков с песком. Кроме цистерн с горючим, там размещена и военная техника.

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