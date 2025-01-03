Оккупанты пытаются спрятать склады боеприпасов в Крыму: в 'Атеше' раскрыли подробности

Российские военные пытались скрыть склад боеприпасов во временно оккупированном Крыму. Он находится в н.п. Добрушино и обнесен фортификационными сооружениями.

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Укрытие оккупантов удалось обнаружить агентам военного партизанского движения украинцев и крымских татар "Атеш". Там отметили, что врагу ничего не удастся скрыть от них.

"Агент движения "АТЕШ" обнаружил склад боеприпасов возле н.п. Добрушине. Проводя разведку, он раскрыл замаскированный склад боеприпасов, который находится на окраине населенного пункта. У объекта зафиксировано перемещение техники и личного состава. Сам склад обнесен фортификационными сооружениями", – говорится в сообщении.

Чтобы максимально скрыть тайник с боеприпасами, россияне разместили его в глуши и замаскировали. Однако по словам "Атеша" оккупанты не смогут скрыть от них что-то важное, а тем более военные объекты. Так что партизаны оперативно передали информацию Силам обороны Украины.

Напомним, оккупанты возводят защитные сооружения и ставят системы противовоздушной обороны вокруг аэродрома "Саки" во временно оккупированном Крыму. Таким образом, они пытаются уберечь военные самолеты от ударов ВСУ. Агенты также разведали точное количество и типы самолетов, размещенных на аэродроме и прикрывающие их системы российской противовоздушной обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, партизанам из движения "Атеш" удалось разведать местонахождение вражеского склада с горючим в Крыму. Оккупанты старательно пытаются скрыть цистерны от ударов с помощью сеток и мешков с песком. Кроме цистерн с горючим, там размещена и военная техника.