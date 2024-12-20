У врага нет шансов: агенты 'Атеш' разведали состав горючего окупантов в Крыму. Фото

Агенты украинского партизанского движения "Атеш" разведали местонахождение вражеского состава с топливом, во временно оккупированном Крыму. Оккупанты старательно пытаются скрыть цистерны от ударов с помощью сеток и мешков с песком.

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Об этом "Атеш" сообщил в своем Telegram-канале. Отмечается, что кроме цистерн с горючим там находится и военная техника.

"На складе располагаются не только цистерны с топливом, но и военная техника. Оккупанты принимают меры для минимизации последствий в случае атаки: они натягивают сетки и кладут ящики с песком над цистернами, пытаясь предотвратить более масштабный пожар, если склад подвергнется удару", – говорится в сообщении.

Подобную тактику противник использует во многих военных объектах на полуострове.

По словам "Атеша", агенты среди которых есть российские военнослужащие и местные жители полуострова, провели разведку и обнаружили данный склад в районе Каменоломни, Сакского района.

"Информация о расположении этого объекта уже передана в правильные руки, и мы готовим следующую стадию операции ", – говорится в сообщении.

Напомним, агент военного движения украинцев и крымских татар "Атеш", действующий в группировке российских войск "Восток" в Запорожье передал ценную информацию о дислокации оккупационных сил. Благодаря его усилиям удалось получить координаты командного пункта и месторасположения личного состава 147-го инженерно-саперного полка ВС РФ. Эти данные были оперативно переданы Силам обороны, что позволило скорректировать планы агрессора на юге Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, украинское партизанское движение "Атеш" провело разведку оборонных сооружений на административной границе между Крымом и Херсонской областью. В частности, агенты подробно исследовали фортификации и укрепления в районе Красноперекопска. Там российские войска вдоль канала обустроили блиндажи и наблюдательные пункты почти каждые 15 метров и подготовили запасы дров, ожидая наступление ВСУ.