Рой дронов с искусственным интеллектом будет уничтожать врага и его технику – это недалекое будущее. Интервью с Касьяновым

Элементы искусственного интеллекта (ИИ) в дронах присутствуют уже давно. Например, когда БПЛА использует оптическую навигацию, распознает цели, когда при отсутствии сигнала он сам принимает решение о том, по какому маршруту и на какие цели лететь, учитывая скорость ветра, собственную скорость, данные магнитного компаса и так далее, – это уже ИИ. Но уже через полгода технологии могут выйти на новый уровень, и тогда на фронте можно будет увидеть такую картину: к линии фронта подъезжает пикап, из него вылетает целый рой дронов, они летят в сторону противника и уничтожают его технику и живую силу.

В ближайшее время в Украине начнется новый этап производства дронов, которые существенно облегчат задачи украинским артиллеристам. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал волонтер, специалист по аэроразведке Юрий Касьянов.

– Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина готовится к запуску массового производства дронов-камикадзе того же типа, что и российские "Ланцеты". Их проектная дальность – до 40 километров, то есть большая, чем дистанция, на которую способны летать коптеры. Знаете ли вы что-либо об этих дронах? Могут ли они превосходить "Ланцеты"?

– Прежде всего, никакой другой информации, кроме той, которую озвучил министр, нет, поэтому сложно сказать что-то определенное. Но могу сказать, что такого типа дроны с дальностью, превосходящей дальность коптеров, у нас уже есть и давно применяются. Это дроны разных разработчиков и разных производителей, но достаточно похожие друг на друга. Это самолеты с размахом крыла 2 метра, иногда больше.

Конечно же, в ситуации, когда у нас есть проблемы со снарядами, дроны, которые могут работать на дальность, большую чем дальность обычных дронов коптерного типа, то есть 10 километров, очень важны. Потому что артиллерия противника, как правило, находится на расстоянии 15-20 километров от линии фронта, и обычными дронами дотянуться до нее невозможно.

Когда не хватает снарядов, наши артиллеристы не могут эффективно отрабатывать по артиллерии противника в режиме контрбатарейной борьбы, чтобы их артиллерия по нам не стреляла. И как раз дроны закрывают этот пробел, эту нишу. Кроме того, такие дроны наносят удары по линиям снабжения противника, складам, штабам на второй, третьей, четвертой линии, наносят удары по войскам, по средствам ПВО, по РЭБ.

Поэтому, несомненно, это очень важный сегмент дроновой войны, который у нас до сих пор высокие руководители буквально не замечали. Все кинулись делать FPV-дроны и коптеры, потому что их могут производить многие предприятия и просто люди. Можно заказать китайские комплекты для сборки дронов, спаять, прикрутить – и это работает. Но такие дроны большей дальности самолетного типа в Китае уже не купишь. Это гораздо более серьезное изделие, которое надо разработать. Его нельзя произвести на кухне.

Необходимо производство как минимум на 20 человек, хотя бы 500 квадратных метров площадей и специальное оборудование. Такой дрон нужно научить летать, операторы должны быть более подготовленными к работе с такими дронами. То есть это на порядок или даже на два порядка более сложное изделие.

Хотя ничего нового в нем нет. Такие дроны мы применяли еще в 2014 году и в течение всех лет войны. Но все это время они делались энтузиастами, по частной инициативе, на народные деньги.

Думаю, из того, что сказал Федоров, не озвучивая детали, можно предположить, что были выбраны одна-две модели таких дронов. Думаю, были проведены испытания, была доказана эффективность их применения на фронте. И было принято решение о том, чтобы выделить бюджетные деньги на запуск массового производства.

Если это действительно так, то я всецело приветствую такое решение. Добавлю только, что вместе с этими дронами необходимо готовить и подразделения для их использования, готовить операторов, потому что они на порядок сложнее обычных FPV-дронов. Управлять ими совсем не просто. Необходим совсем другой опыт управления.

Безусловно, на фронте есть подразделения, группы военных, которые умеют это дело, применять такого рода дроны прямо сейчас. Но для массового применения нам надо готовить людей.

Мы знаем, что российский аналог таких дронов – "Ланцет" – доказал свою эффективность, к нашему сожалению. Много нашей техники они сожгли такими дронами в нашем ближнем тылу. И понятно, что мы должны ответить массовым применением таких дронов на войне.

– В издании The Time пришли к выводу, что наша страна фактически стала военной лабораторией искусственного интеллекта. В частности, там напомнили, что с Украиной сотрудничают Microsoft, Amazon, Google, Starlink и американская компания по распознаванию лиц Clearview AI. Можно ли сказать, что мы оказались на пороге широкого применения ИИ в дронах?

– Я не могу ничего сказать по поводу сотрудничества, потому что я занимаюсь дронами, их применением и конструированием. Я нахожусь в контакте со многими производителями и разработчиками. Но я никогда не слышал о том, чтобы какие-то западные компании помогали нам в решении таких сложных задач. Хотя не исключено, что это действительно есть.

Возможно, где-то на уровне Генерального штаба или очень крупных предприятий они помогают. Я об этом не знаю. Но я могу сказать, что дроны с искусственным интеллектом уже есть, их много. Например, тот же "Шахед" с той стороны – это дрон с искусственным интеллектом. Он не управляется человеком, летит по заданному маршруту и может принимать решения в зависимости от того, как меняется ситуация, – чтобы преодолеть ПВО, поменять цели. Он может взаимодействовать с другими дронами в полете. Это и есть ИИ.

ИИ присутствует в дронах со стороны противника и в наших дронах. Потому что любой дрон, который летит на дальность больше 40-50 километров, ударный или разведывательный, не управляется оператором. Это не просто жесткая программа. Там всегда есть элементы искусственного интеллекта. Скажем, оптическая навигация по карте, распознавание целей, переход на инерциальную систему навигации в случае подавления сигнала спутниковой навигации, когда дрон учитывает силу и направление ветра, свою скорость, данные магнитного компаса, высоту и так далее, – это программа с элементами ИИ, поскольку она работает в пределах вероятностей и сама определяет, какое решение будет лучшим в той или иной ситуации.

Вспомните те же морские дроны. Есть телеуправляемые, а есть и те, которые сами принимают решение о том, как действовать в той или иной ситуации.

Думаю, в ближайшее время, в перспективе полугода, на войне начнут применяться дроны, которые сами будут находить цели и сами будут их поражать, в том числе и небольшие дроны, которые сейчас называют FPV. То есть ИИ постепенно перекочует из больших дронов в малые. Это станет возможным тогда, когда электроника получит очередной импульс развития, когда процессоры станут еще меньшими и когда сложные изделия можно будет уместить на маленьком коптере, а цена не будет такой высокой, как сейчас. Все зависит от развития технологий.

Думаю, уже через полгода мы сможем увидеть такую картину: к линии фронта подъезжает пикап, из него вылетает целый рой дронов, они летят в сторону противника и уничтожают всю его бронетехнику и солдат. Это будет уже очень скоро. Причем эти изделия, по сути своей, будут не сложнее тех изделий, которые сейчас применяются. Просто на таком уровне они пока не применяются массово ввиду того, что большой вес оборудования и большая его стоимость. В скором времени эти барьеры будут преодолены и такие устройства будут небольшими коптерами, которые самостоятельно, без участия оператора, будут выполнять боевые задачи.