Федоров: Украина скоро начнет массово производить дроны-камикадзе по типу российских 'Ланцетов'

Украина готовится к запуску массового производства дронов-камикадзе по типу российских БПЛА "Ланцет". Дальность таких беспилотников будет достигать 40 км – вдвое больше, чем способны летать коптеры, которые сейчас применяются украинскими воинами на фронте.

"Разогнать рынок" в направлении производства подобных высокотехнологичных БПЛА удалось в течение полугода. Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Forbes.

"В рейндже до 20 км у нас есть большое количество применяемых коптеров FPV-дронов, но ночью сейчас довольно трудно найти цель в диапазоне 20 км. Мы это видим по статистике. Нам нужно поражать на 40 км. Дроны по типу "Ланцетов" довольно высокотехнологичны, и понадобилось полгода, чтобы разогнать рынок в этом направлении", – отметил чиновник.

По словам Федорова, сейчас проходят тестирование продукты нескольких компаний – и совсем скоро могут быть заключены первые контракты.

"В ближайшие недели решится судьба контрактов на производство дронов типа "Ланцет", – заявил вице-премьер.

Также чиновник сообщил, что на фронте уже есть примеры применения БПЛА – "аналогов" российских "Ланцетов", хотя и единичные. Однако достаточно скоро, подчеркнул Федоров, ситуация начнет меняться.

"Уже есть боевые применения. Но пока это единицы. Мне сложно назвать конкретные даты, но я думаю, что в течение двух месяцев информация уже начнет появляться в российских пабликах, как горят их танки", — сказал глава Минцифры.

Напомним, ранее в ГУР показали работу группы морских дронов, потопившей российский ракетный катер "Ивановец".

Как рассказал командир подразделения Group 13, в операции по уничтожению этого катера были использованы 10 морских дронов. Шесть из них поразили "Ивановец".