Из семьи выжил только отец: в Кривом Роге прощаются с матерью и тремя детьми, которых убила Россия. Фото

В Кривом Роге во время ракетного обстрела оккупантов 11 ноября погибла 32-летняя Елена Кулик и ее дети: 10-летний Кирилл, 2-летний Демид и 2-месячная Ульяна. Церемония прощания с матерью и тремя детьми, жизнь которых унесла российская ракета, проходит в городе в четверг, 14 ноября.

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Об этом сообщают местные СМИ. Ракета оккупантов попала прямо в квартиру семьи.

Елену, ее двух сыновей и младенца-дочь искали под завалами более 20 часов.

Единственным выжившим в этой трагедии остался 33-летний отец Максим. Ему удалось выжить, поскольку в момент удара он находился на кухне, где готовил завтрак. Взрывной волной его отбросило на нижний этаж.

К детской площадке, которая находится возле дома, в котором погибли трое детей и мать, люди продолжают приносить игрушки и цветы.

Всего в тот день в Кривом Роге погибли четыре человека, а 14 получили ранения, среди них – двое детей. Угрозы для их жизни пока нет.

Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник, 11 ноября, российская баллистическая ракета попала в жилой дом в Кривом Роге, разрушила целый подъезд. Под обломками погибли молодая мама и ее трое детей, младшей дочери было всего два месяца. Семье советовали покинуть Кривой Рог, потому что здесь очень часто россияне стреляют по жилым домам, однако они не захотели ехать из родного города.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге горожане несут цветы и игрушки до разрушенной российским ударом 11 ноября многоэтажки. Жители города в скорби за убитыми Россией мамой и тремя детьми.