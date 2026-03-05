Из-за плохого планирования МО потратило 50 млрд грн на снаряды, но в армии до сих пор дефицит, – Бутусов
Для эффективного ведения боевых действий государству следует качественно планировать и анализировать возможности производителей во время оборонных закупок.
Об этом в своем видео заявил командир взвода беспилотных систем бригады "Хартия" Юрий Бутусов, пишет Цензор.НЕТ.
Что известно?
Он отметил, что артиллерия не менее важное средство на поле боя, и является незаменимой.
"Снарядов к артиллерии у нас дефицит, кто бы что ни говорил. Пушек нам не хватает, особенно 155-мм. У нас была позорная ситуация, когда в 2024 году Павлоградский химический завод получил заказ на 50 млрд грн, чтобы организовать производство многих видов снарядов", – отметил Бутусов.
Командир подчеркнул, что вопросов к работникам завода нет, но у них не было ни компетенции, ни технологических линий, ни порохов, ни компонентов, ни подрывников в необходимом количестве.
"И они не совершили чуда. В результат государство загнало огромные деньги и не получило те боеприпасы, которые хотело. И деньги у нас зависли на год. Мы просто потеряли это время, собирая копейки на вооружение. Деньги ушли в пустоту", – сказал он.
Бутусов напомнил, что директора Павлоградского завода и нескольких руководителей задержали, в отношении них есть уголовные производства.
Он отметил, что нужно изучать рынок и смотреть, какие пороха и подрывники доступны. Заказ стоит просчитывать.
Для того, чтобы воевать не людьми, а снарядами и дронами - надо качественно планировать, анализировать возможности производителей, компетенции, способны ли предприятия это делать, отметил командир.
"Но господин Умеров (тогдашний министр обороны) этого не сделал. Отдали Минстратегпром и Минобороны заказ, более миллиарда долларов на то, что не было произведено. Мы на год потеряли такое количество денег, на которое можно было приобрести дроны, снаряды, взрывчатку, все что угодно", – отметил Бутусов.
Он отметил, что заявления нового министра обороны Федорова основываются на анализе. Министр был на фронте и посещал командиров лучших частей, корпусов, полков и бригад. Поэтому Бутусов надеется на системные решения в ближайшее время.
"До аудита потерь нужен аудит неудачных управленческих и политических решений, которые очень пагубно ударили по нашей обороне, и продолжают бить сейчас", – подытожил Бутусов.