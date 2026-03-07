Из-за плохого планирования МО потратило 50 млрд грн на снаряды, но в армии до сих пор дефицит, – Бутусов

Для эффективного ведения боевых действий государству следует качественно планировать и анализировать возможности производителей во время оборонных закупок.

Видео дня

Об этом в своем видео заявил журналист, а ныне командир взвода беспилотных систем в бригаде "Хартия" Юрий Бутусов.

Он отметил, что артиллерия не менее важное средство на поле боя, и является незаменимой.

"Снарядов к артиллерии у нас дефицит, кто бы что ни говорил. Пушек нам не хватает, особенно 155-мм. У нас была позорная ситуация, когда в 2024 году Павлоградский химический завод получил заказ на 50 млрд грн, чтобы организовать производство многих видов снарядов", - отметил Бутусов.

Бутусов не имеет вопросов к работникам завода нет, но у них не было ни компетенции, ни технологических линий, ни порохов, ни компонентов, ни подрывников в необходимом количестве. "И они не сделали чуда. В результат государство загнало огромные деньги и не получило боеприпасы, которые хотело. И деньги у нас зависли на год", - сказал он.