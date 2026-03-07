Россия коварно ударила по Полтавщине: повреждено предприятие, пострадал человек

В субботу, 7 марта, российская армия дронами атаковала Полтавскую область. В результате атак врага пострадал один человек.

Об этом заявил глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич. Атака повредила предприятие, частное домовладение и легковое авто.

"Сегодня днем враг в очередной раз атаковал Полтавскую область. Работала ПВО. В результате падения обломков БпЛА зафиксированы повреждения на территории одного из предприятий, а также частного домовладения и легкового авто. Один человек получил травмы средней тяжести и был госпитализирован", — говорится в сообщении.

Российский обстрел Украины

В ночь на 7 марта российская армия осуществила масштабный комбинированный удар по Украине, применив 19 ракет и почти пятьсот беспилотников. Целями атак стали объекты энергетической инфраструктуры и железной дороги, повреждения зафиксировали в нескольких областях. Силы ПВО обезвредили 472 цели.

Последствия вражеской атаки фиксируют в Одесской области. Под ударом оказалась инфраструктура двух портов, после попадания загорелись резервуары с маслом, также был поврежден зерновой склад. Несмотря на разрушения, погибших и раненых в результате этой атаки не зафиксировано.

Напомним, в ночь на 7 марта одна из российских ракет попала в многоэтажный дом в Киевском районе Харькова. В результате атакипогибли 11 человек, среди них двое детей. Еще 15 человек получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском министерстве обороны похвастались результатами террористической атаки по Украине в ночь на 7 марта. Там цинично заявили, о поражении всех предназначенных объектов, видимо, имея в виду удары по Харькову, Одесской области, Краматорску и Киеву, где среди гражданских погибших есть дети.

