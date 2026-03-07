РФ атаковала Одесскую область дронами: вспыхнули масштабные пожары. Фото и видео

В ночь на 7 марта российские оккупанты в очередной раз атаковали Одесскую область ударными дронами. В результате атаки вспыхнули пожары.

Огонь охватил объекты инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Последствия вражеских атак преодолевали более 80 чрезвычайников и 20 единиц спецтехники.

Российский обстрел Украины

Этой же ночью российские войска совершили комбинированный обстрел Харькова. Россияне выпустили по городу баллистические ракеты и направили беспилотники.

Одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом в Киевском районе. В результате удара погибли семь человек, среди которых двое детей, также есть раненые.

Вражеский удар разрушил подъезд с 1-го по 5-й этажи, а также конструкции квартир четвертого и пятого этажей соседнего дома.

Также под ударом оказался Киев. В Голосеевском районе, в результате падения обломков сбитой российской ракеты возникло возгорание.

В общем оккупанты применили 509 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 472 цели.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано:

2 гиперзвуковые ракеты "Циркон" (район пуска – ВОТ АР Крым);

(район пуска – ВОТ АР Крым); 13 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 (районы пуска – Брянская, Курская, Воронежская области РФ);

(районы пуска – Брянская, Курская, Воронежская области РФ); 14 крылатых ракет "Калибр" (район пуска – акватория Черного моря);

(район пуска – акватория Черного моря); 480 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов с направлений российских Брянска, Курска, Орла, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также из Гвардейского и Чауды в оккупированном Крыму. В частности, враг использовал около 290 "Шахедов".

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в результате массированной атаки и повреждений железнодорожной инфраструктуры 7 марта ряд поездов "Укрзализныци" в Ровенской, Винницкой и Житомирской областях вынужденно меняют маршруты. При этом некоторые поезда задержатся более чем на семь с половиной часов.

