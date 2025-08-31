'Из-за проблем безопасности': оккупанты не пустили экспертов МАГАТЭ проверить новопостроенную дамбу возле Запорожской АЭС

Российские оккупанты, которые удерживают Запорожскую атомную электростанцию, не допустили экспертов Международного агентства по атомной энергии к недавно построенной плотине. Причина якобы в "проблемах с безопасностью".

Об этом сообщается в отчете МАГАТЭ, опубликованном на официальном сайте. Заявляется, что группа МАГАТЭ "продолжает запрашивать доступ".

Что известно о новой плотине на ЗАЭС

Этот объект должен удерживать воду для охлаждения систем, что необходимо для поддержания шести реакторных блоков украинской Запорожской атомной электростанции в состоянии холодного останова (в котором они находятся с апреля 2024 года).

"Наш доступ к этой плотине крайне важен для оценки ситуации с охлаждающей водой, что имеет большое значение, учитывая хрупкую ситуацию с ядерной безопасностью на ЗАЭС", – заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

Уточняется, что МАГАТЭ получило обновленную информацию о местоположении новой плотины и ее назначении, которое заключается в изоляции одного из каналов ЗАЭС от пруда-охладителя станции. Этот канал обеспечивает подачу технической воды для охлаждения нескольких систем станции, таких как трансформаторы главного блока.

"Запорожская АЭС подтвердила, что плотина поможет поддерживать воду в канале на уровне около 14 метров – это на 2 метра выше порогового значения, при котором насосы технической воды больше не смогут работать. Кроме того, Запорожская АЭС продолжает использовать скважины подземных вод на своей площадке для обеспечения охлаждения систем безопасности, активных зон реакторов и бассейнов выдержки отработавшего топлива", – сказано в отчете.

Эксперты добавили: ситуацию усугубляет то, что станция по-прежнему зависит от одной-единственной внешней линии электропередачи. Электричество тоже необходимо для охлаждения шести реакторов и отработанного топлива.

Группа МАГАТЭ утверждает, что продолжает следить за ходом работ по техническому обслуживанию систем безопасности, электрооборудования, резервных силовых трансформаторов. 25 августа представители агентства провели обход турбинного зала реакторного блока, но не смогли получить доступ к западной части здания.

"Сотрудники МАГАТЭ на ЗАЭС сообщили, что слышали военную активность почти каждый день за последнюю неделю", – заявила пресс-служба.

Как ранее писал OBOZ.UA, во время атаки по Запорожью 10 августа россияне повредили Внешний кризисный центр Запорожской атомной электростанции. Никто из работников не пострадал, но здание офиса претерпело частичные разрушения.

