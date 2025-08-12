Во время атаки по Запорожью в воскресенье, 10 августа, россияне снова обстреляли объект ЗАЭС. В частности, был поврежден внешний кризисный центр атомной электростанции.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины. Отмечается, что, к счастью, никто из работников не пострадал, но здание офиса претерпело частичные разрушения.

"10 августа в результате российской атаки по Запорожью под удар попал Внешний кризисный центр Запорожской АЭС. Он является неотъемлемой частью системы безопасности станции. В условиях, когда оккупационное руководство ЗАЭС блокирует автоматическую передачу данных о ядерном и радиационном состоянии через систему IRMIS МАГАТЭ, именно специалисты этого центра ведут непрерывный мониторинг радиационной обстановки в зоне наблюдения на подконтрольной Украине территории", – говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что единственным путем к восстановлению ядерной безопасности и стабильности в регионе является полная демилитаризация Запорожской АЭС и ее возвращение под полный контроль законного оператора – АО "НАЭК "Энергоатом".

"Нападение на инфраструктуру, которая ведет мониторинг радиационной обстановки, является еще одним доказательством безответственной политики агрессора. Россия пренебрегает всеми нормами международного права. Россияне в очередной раз доказывают, что их действия создают реальную угрозу ядерной безопасности не только Украины, но и всего европейского континента", – отметила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

В ведомстве призывают международные организации и иностранных партнеров усилить санкционное давление на агрессора и принять безотлагательные меры для прекращения обстрелов объектов ядерной инфраструктуры Украины.

Накануне, 10 августа, Россия обстреляла автовокзал в Запорожье. К сожалению, во время обстрела есть пострадавшие. В городе был атакован объект транспортной инфраструктуры и клиника.

11 августа стало известно о том, что количество пострадавших из-за российского удара по Запорожью возросло до 22 человек. В больницу обратилась 25-летняя женщина. У нее диагностирована контузия.

Напомним, что команда мониторов Международного агентства по атомной энергии на Запорожской атомной электростанциизафиксировала артиллерийский огонь, который велся "непосредственно близко" к периметру ЗАЭС. Артиллерийская стрельба началась примерно в 10:40 среды, 6 августа, и продолжалась "чуть больше часа".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!