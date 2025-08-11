В Запорожье количество пострадавших из-за российского удара возросло до 22 человек: как выглядит вокзал после атаки. Фото

В понедельник, 11 августа, количество пострадавших из-за российского удара по Запорожью возросло до 22 человек. В больницу обратилась 25-летняя женщина. У нее диагностирована контузия .

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров. Отмечается, что пострадавшей оказали всю необходимую помощь. Сейчас женщина на амбулаторном лечении.

Как сообщает Суспільне Запоріжжя на автовокзале в областном центре, который получил повреждения в результате атаки РФ, до сих пор продолжаются аварийно-восстановительные работы. Коммунальные службы убирают конструкции, которые могут упасть и травмировать людей. Об этом сообщил командир отделения коммунальной специальной военизированной аварийной службы Дмитрий Якушев.

"Много плит перекрытия, многое повреждено. Все, что нависает, деревья, которые могут упасть, опорные и бетонные конструкции, сейчас мы все демонтируем, чтобы оно не угрожало жизни и здоровью людей. Насколько это затянется — еще не известно, потому что будет комиссия, которая решит, что в дальнейшем с этим зданием делать. Демонтировать его полностью, или восстановление", — отметил Дмитрий Якушев.

Переселенка из Орехова Татьяна Кожухова на автовокзале провожает на автобус своего мужа. Накануне слышала взрывы в Запорожье, однако не ожидала, что автостанция подверглась таким разрушениям.

"У меня аж был шок. Разрушенное здание вокзала. Последствия увидела впервые, не рассчитывала на такое состояние автовокзала. Жаль, конечно. И людей жалко, и город жалко вообще. Я не местная, я из Орехова. Сейчас живем в Запорожье. Мужа провожаю. У меня, видимо, уже чувство страха атрофировано", — поделилась женщина.

Напомним, что накануне, 10 августа, Россия обстреляла автовокзал в Запорожье. К сожалению, во время обстрела есть пострадавшие. В городе был атакован объект транспортной инфраструктуры и клинику.

В ночь на 11 августа Силы обороны Украины обезвредили 59 российских ударных и имитационных беспилотников. В то же время произошли попадания дюжины БПЛА в ряде локаций и зафиксированы последствия от падения обломков.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия начала активнее применять дроны, пытаясь сделать их более смертоносными из-за увеличения боевой части: сейчас она достигает 90 кг и может еще больше вырасти. По словам военного эксперта Владислава Селезнева, фактически сегодня "Шахеды" по масштабам разрушений мало чем уступают российским ракетам.

