Над Украиной уничтожили 59 дронов РФ, есть попадания в шести локациях – Воздушные силы

В ночь на 11 августа Силы обороны Украины обезвредили 59 российских ударных и имитационных беспилотников. В то же время произошли попадания дюжины БПЛА в ряде локаций и зафиксированы последствия от падения обломков.

Детали об очередной атаке со стороны страны-агрессора РФ рассказали в Воздушных силах ВСУ. Она продолжалась с 20:30 минувших суток.

Враг запустил дроны с территории РФ

Отмечается, что российские военные преступники атаковали украинские города 71 БПЛА (ударным типа Shahed и имитаторами различных типов) с направлений Шаталово, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 понедельника, противовоздушной обороной сбито/подавлено 59 вражеских дронов типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге и востоке страны.

"Зафиксировано попадание 12 БПЛА на шести локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации", – сообщили в ВС.

Известно, что два российских беспилотника ночью сбили над Николаевщиной.

Что предшествовало

В ночь на 10 августа противовоздушная оборона сбила/подавила 70 из 100 российских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке Украины.

Вместе с тем произошли попадания 30 вражеских беспилотников на 12 локациях в прифронтовых районах Днепропетровщины, Харьковщины, Сумщины и Черниговщины. Еще на трех локациях упали обломки сбитых целей.

Кроме отражения вражеской атаки, 10 августа Воздушные силы ВСУ поразили командный пункт батальона ВС РФ в районе Олешек на оккупированной части Херсонщины. Этим ударом защитники ликвидировали по меньшей мере 25 захватчиков, еще 11 российских военнослужащих получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия начала активнее применять дроны, пытаясь сделать их более смертоносными благодаря увеличению боевой части: сейчас она достигает 90 кг и может еще больше вырасти. По словам военного эксперта Владислава Селезнева, фактически сегодня "Шахеды" по масштабам разрушений мало чем уступают российским ракетам.

