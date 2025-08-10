Над Украиной за ночь обезвредили 70 российских дронов, но есть попадания в прифронтовых районах

Силы обороны в ночь на 10 августа сбили над Украиной 70 российских дронов различных типов. Остальные из сотни запущенных врагом БПЛА привели к попаданиям в прифронтовых районах четырех областей.

Очередное нападение продолжалось с 23:00 минувших суток, агрессор запускал беспилотники как из российских городов, так и с временно оккупированной украинской территории. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Уничтожено 70 из 100 целей

По данным военных, военные преступники на этот раз запустили 100 БПЛА (ударные типа Shahed и различные имитационные) из районов российских городов Шаталово, Курск и Приморско-Ахтарск, а также из Гвардейского (ВОТ Крыма).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Предварительно, по состоянию на 08:00 воскресенья, противовоздушной обороной сбито/подавлено 70 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны.

Вместе с тем зафиксировано попадание 30 беспилотников на 12 локациях в прифронтовых регионах Днепропетровщины, Харьковщины, Сумщины и Черниговщины. Кроме этого, на трех локациях упали обломки сбитых целей.

Последствия атаки

По данным ОВА, защитники неба сбили 21 БПЛА над Днепропетровской областью. В то же время вражеские дроны атаковали Синельниковский район. В Синельниково вспыхнуло несколько возгораний, зафиксированы разрушения на транспортном предприятии, повреждена инфраструктура, два частных дома.

Досталось также Васильковской и Межевской громадам – там повреждены админздание и дом.

Что предшествовало

В ночь на 9 августа Россия запустила по Украине две крылатых ракеты "Искандер-К" и 47 БПЛА различных типов. Из них защитники неба сбили ракету и 16 дронов. Враг атаковал прифронтовые территории Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областей. Всего были зафиксированы попадания 31 вражеского дрона на 15 локациях.

Страна-агрессор нанесла ракетный удар по Днепру, ранив гражданских и повредив инфраструктуру. В результате дроновоой атаки фиксировалось много пожаров и повреждений в четырех районах Харьковщины, где тоже пострадали жители, в том числе ребенок.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным источников, Министерство обороны США может вернуть на склады часть предназначенного для Украины оружия и техники, в частности ракет-перехватчиков и систем ПВО, хотя президент Дональд Трамп одобрил план их продажи через НАТО. У Пентагона остаются серьезные опасения по поводу поставок за счет американских арсеналов.

