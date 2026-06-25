Крым. Иксодус?

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Украина выполнила обещанное. "Камни" с неба. Крым без ПВО, без бензина, без света, без воды, и ещё с едой, но это уже не точно. Почти остров, только с возможностью ещё выехать по тому мосту, через который они в Крым "въезжали".

А что дальше?

По логике военной науки то, что невозможно обеспечить, бросают и отступают, как они когда-то сделали в Херсоне, а ещё раньше под Киевом. То есть нужно через тот мост вывезти войска и принять в рф тех "понаехавших", до которых дойдет, что в Крыму для них будет ещё хуже.

Но это по логике. А есть "нюансы". Уже дважды за время этой войны бешеный диктатор переворачивал шахматную доску, перемешивая все фигуры. Первый раз – взорвав Каховское водохранилище, второй раз – бросив в войну безумных чучхистов.

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Теперь ему нужно перевернуть шахматную доску ещё раз. И речь не о ядерной бомбе. Её просто некуда бросать. Разрушенный Киев обрушит проклятие на его же голову за уничтожение собственных истоков, и никакие "печенеги с половцами" не помогут. Любой другой удар ничего не решит.

Но есть здесь одна аналогия, к которой он может (может, но осмелится ли?) прийти. В семейной мифологии Путина есть эпизод о спасении его матери из блокадного Ленинграда во время Второй мировой войны. Героическая, ужасная, безжалостная, отвратительная, человеконенавистническая блокада "города трёх революций", окончательно "вычистившая" из истории весь тот "дух Петрограда". Но при этом стало потом так удобно вздыхать о жертвах и проклинать зверей-фашистов, самим допустив тот ужас, который происходил в обречённом на умеренный голод городе.

Логика заставляет бросить "чемодан без ручки" Крым, но это же логика нормального человека, а не Путина. Представьте – Крым объявлен блокированным, как Ленинград, оттуда эвакуация проводится тонкой струйкой, как сейчас, но сдачи не происходит, а из каждого государственного микрофона раздается вопль об укрофашистах, обрекших Крым на судьбу Ленинграда.

Это уже почти произошло. И что? Теперь Украине нужно срочно захватывать Крым силой, теряя в этой операции кучу солдат, но спасая крымчан от голода? Или обращаться к Турции за гуманитарной помощью для неизвестно чьего в такой ситуации Крыма с реальной перспективой иметь большие проблемы ещё и с султаном Эрдоганом в будущем? У меня нет ответа. Может, он найдётся у вас.