Из-за украинских атак Россия за два дня потеряла 12% мощностей НПЗ – Bloomberg

За последние два дня налеты беспилотников остановили работу трех заводов в РФ, которые составляют около 12% ее мощностей по переработке нефти. Соответствующие атаки показывают, что вторжение РФ приводит к росту угрозы для обычных россиян, и противоречат заявлениям Кремля о том, что президент Владимир Путин является якобы "гарантом обороны страны".

Об этом говорится в статье Bloomberg, опубликованной 13 марта. Как отмечается, с начала года Украина использовала дроны для нацеливания на важные российские нефтяные объекты от Черного до Балтийского морей.

"Киев пытается препятствовать экспорту нефтепродуктов из РФ и ее способности посылать топливо своим силам. Первоначальный шквал атак в феврале поразил почти пятую часть мощностей страны по переработке сырой нефти, но в начале марта отрасль уже восстанавливалась", – говорится в статье.

В то же время, пишет Bloomberg, Путин в интервью агентству "РИА Новости", опубликованном в среду, заявил, что украинские удары в российских регионах якобы "направлены на то, чтобы если не сорвать выборы в России, то вмешаться в них".

Также журналисты отмечают, что нефтеперерабатывающий завод в Рязани примерно в 200 км от Москвы, который подвергся удару БПЛА, является мощностью, благодаря которой РФ получает 17,1 млн тонн в год, или около 340 тыс. баррелей в день.

Рязанский НПЗ – основной поставщик моторного топлива для столичных регионов страны-агрессора.

Позже, 13 марта, Новошахтинский НПЗ в Ростовской области остановил работу после атаки БПЛА. Он имеет мощность 5,6 млн тонн в год, или около 112 тыс. баррелей в день. Это была третья "жертва" ударов, за последние два дня повредивших объекты, составляющие более 12% нефтеперерабатывающих мощностей страны-агрессора, пишет Bloomberg.

Так, утром 12 марта беспилотник атаковал завод "Лукойла" в Кстово Нижегородской области РФ. Удар пришелся прямо по установке перегонки нефти, вспыхнул пожар.

Как пишет Bloomberg, соответствующие атаки подчеркивают, что полномасштабное вторжение в Украину, которое "должно было длиться несколько дней", теперь приводит к росту угрозы для обычных россиян в приграничных регионах. Это резко противоречит заявлениям Кремля о том, что президент Путин является "гарантом обороны страны", говорится в статье.

Как сообщал OBOZ.UA, утром в среду БПЛА атаковал здание ФСБ в российском Белгороде, еще один влетел в многоэтажку. Пострадавших вследствие атаки нет, заявили местные власти.

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