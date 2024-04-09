Избежать следующей войны поможет только распад России, – Юрий Гудыменко

История должна быть учителем для человечества, чтобы избежать повторения ошибок. После победы Украины Россией должна ждать судьба фашистской Германии: оккупация, разделение и зачистка, и это общая задача для демократических государств.

Об этом младший сержант ВСУ в отставке и глава ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко подчеркнул во время презентации своей книги "Истории и войны" в Житомире.

"Если бы в 2020 году сказали, что в России будет теракт и ИГИЛ придется объяснять и убеждать, что теракт совершили они, а не украинцы – мы бы не поверили. Сегодня происходят фантастические вещи. Обычный вторник нашей реальности: украинцы ударили по российскому НПЗ, развалили аэропорт. Мы должны сделать, как с Германией после 1945 года: полностью зачистить Российскую Федерацию от управляющих ею людей. Полностью иметь доступ к СМИ, судам, образованию. После Первой мировой Германия собралась с силами и готовилась к новой войне, ведь на нее просто наложили контрибуцию. После Второй мировой этой ошибки уже не допускали. Германия была оккупирована, поделена, зачищена. Через несколько десятилетий по этому немцы стали настолько "безоблачным" народом, что по состоянию на 2022 год до 60% их танков не могли сдвинуться с места", - комментирует Юрий Гудыменко.

По словам военного, Россия должна быть обезоружена и контролирована во избежание дальнейшей эскалации агрессии. Только это станет гарантией безопасности для Украины в дальнейшем.

"Второй вариант, который мы имеем – Россия распадется. Раньше это было в 1991 году, а также в 1917 году. Этот процесс цикличен: Россия распадается, а затем собирается снова путем захвата территорий. Это единственная империя, оставшаяся после Второй мировой войны. История будет пытаться уничтожить эту ошибку, а мы должны ей этому помочь", - подчеркнул Юрий Гудыменко.