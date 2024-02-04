Избили и приковали наручниками: российские оккупанты в Украине пожаловались на командиров-садистов. Видео

Российские мобики, воюющие на Донецком направлении в Украине, пожаловались на российских командиров-садистов. Оккупанты рассказали, что их жестоко избили, а затем несколько дней держали прикованными в наручниках без еды и воды.

Видео дня

Видео с наказанными оккупантами опубликовали в одном из российских Telegram-каналов. Соответствующие кадры сняли 13 января российские солдаты с воинской части №41680.

Командование избило их, а затем приковало наручниками к поручням. Мужчины провели в обездвиженном состоянии несколько дней: все это время их не кормили и не отпускали в туалет.

"По двое суток сидят в наручниках, в туалет ходят в бутылку", – сообщает российский источник.

После отбывания наказания одного из солдат отправили на передовую, а другому удалось скрыться.

По словам военных, такие "карательные меры" были применены из-за "проверок" в части. Кроме того, командование пыталось блокировать доступ в интернет, чтобы видеоролики с жестким обращением не могли распространиться. После публикации видео его автор жаловался, что его "хотят обнулить", а впоследствии исчез из связи.

Ранее оккупанты из этой части уже высказывали жалобы на денежные поборы и физическое насилие со стороны командования. Их родственники также обращались с видеообращениями, призывая к проведению проверок этих ситуаций.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты продолжают жаловаться на тяжелые условия и отсутствие обеспечения на фронте. "Добрые" россияне шлют им в поддержку валенки, но не для согревания, а для борьбы с мышами.

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