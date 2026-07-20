Изготовлены на 3D-принтерах: военный рассказал, какими минами враг "засыпает" украинские дороги

Российские захватчики активно применяют дистанционное минирование с использованием беспилотников, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Среди наиболее распространенных боеприпасов – мины, изготовленные на 3D-принтерах.

Видео дня

Об этом сообщил начальник группы коммуникаций 48-й инженерной Каменец-Подольской бригады подполковник Роман Щербина во время стрима на АрмияTV. По его словам, Силы обороны в ответ также минируют маршруты вероятного продвижения оккупантов.

Враг засыпает дороги минами, напечатанными на 3D-принтерах

Военный сообщил, что российские войска активно используют различные средства дистанционного минирования. Для этого оккупанты задействуют беспилотники типа "Молния" и "Шахед", а также реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" и другие артиллерийские комплексы.

Таким образом враг разбрасывает противопехотные и противотанковые мины на маршрутах передвижения украинских военных в тылу и на основных путях, ведущих к линии боевого столкновения.

"Основные боеприпасы, с помощью которых осуществляется дистанционное минирование противником, – это, как наши ребята его называют, "пряник", то есть изготовленная на 3D-принтере мина, боевая часть которой находится внутри. Также активно используются противопехотные осколочные мины и противотанковые мины", – пояснил Щербина.

Главные истории дня

Силы обороны отвечают

В то же время он отметил, что украинские военные также активно применяют дистанционное минирование на направлениях вероятного продвижения российских оккупантов.

По его словам, основные дороги и полевые маршруты оборудуют противотанковыми и противотранспортными минами, чтобы не допустить быстрого прорыва противника, который регулярно пытается продвигаться по этим путям на автомобильной и тяжелой бронетехнике.

Напомним, что российские войска все чаще отказываются от тактики массированных ударов дронами-камикадзе по Украине и перешли к более точечным, но при этом сложным и скоординированным атакам. На сегодняшний день беспилотники типа "Шахед" всё чаще используются в режиме ручного управления.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по данным украинской разведки, оккупанты получили приказ усилить удары БПЛА по гражданской инфраструктуре и автомобилям в прифронтовых районах и приграничных областях нашей страны. Атаки будут направлены на автозаправочные станции, грузовики, автобусы и легковые автомобили.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!