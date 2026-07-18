От массовых атак к единичным: "Флэш" рассказал о новой тактике применения "Шахедов"

Российские войска все чаще отказываются от тактики массированных ударов дронами-камикадзе по Украине. Теперь путинская армия решила перейти к более точечным, но при этом сложным и скоординированным атакам.

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На сегодняшний день беспилотники типа "Шахед" все чаще используются в режиме ручного управления. Об этом сообщил специалист в сфере военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Сверхнизкая высота как способ обхода ПВО

Главная цель изменения тактики – сделать беспилотники невидимыми для украинских систем обнаружения. Ради этого противник идет на экстремальные меры.

По словам Бескрестнова, был зафиксирован случай, когда во время атаки на объект вражеский БПЛА опустился на критическую высоту – всего 22 метра над землей.

Таким образом враг пытался увести беспилотник из зоны видимости радиолокационных станций и скрыть его от мобильных групп перехвата.

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Успешное противодействие

Несмотря на новую тактику врага и попытки перехитрить украинскую противовоздушную оборону, в этот раз план противника провалился. Украинские защитники успешно справились с угрозой, несмотря на полет БПЛА на сверхнизкой высоте.

Бескрестнов констатировал, что каждый новый шаг врага и модернизация его подходов требуют от Сил обороны Украины мгновенной реакции и постоянной адаптации контрмер.

Напомним, семь мирных жителей, в том числе 4-летний ребенок, пострадали в результате российских атак на Сумы и Сумской район 16 июля. Враг применил реактивные системы залпового огня, ударные беспилотники и управляемые авиабомбы, атаковав город и прилегающие населенные пункты.

Ранее OBOZ.UA писал, что 17 июля российские оккупанты атаковали центр Харькова. В результате атаки погиб один мирный житель, ещё 9 человек получили ранения, среди них двое детей.

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