Враг наносил удары по Сумам и окрестностям: семь пострадавших, в том числе 4-летний ребенок

Семь мирных жителей, в том числе 4-летний ребенок, пострадали в результате российских атак на Сумы и Сумской район 16 июля. Враг применил реактивные системы залпового огня, ударные беспилотники и управляемые авиабомбы, атаковав город и прилегающие населенные пункты.

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О последствиях обстрелов сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров. По его словам, в течение дня в результате российских ударов ранения и острые стрессовые реакции получили семь гражданских лиц, среди которых маленький ребенок.

"Семь гражданских лиц, в том числе 4-летний ребенок, пострадали за день в результате российских атак в Сумском районе", – отметил он.

Больше всего пострадавших было в Стецковском старостате. В результате обстрела из РСЗО ранения получили три человека. Один мужчина был госпитализирован, еще двое – мужчина и женщина – проходят амбулаторное лечение.

Главные истории дня

В центре Сум российский ударный беспилотник поразил территорию города, в результате чего ранения получил гражданский мужчина. Его доставили в больницу, где медики оказывают необходимую помощь.

После вечернего удара управляемыми авиабомбами по частному сектору на окраине Сум к медикам обратились ещё два человека. У женщины диагностировали острую стрессовую реакцию, а мужчина получил травмы. Обоим оказали необходимую медицинскую помощь.

Еще один инцидент произошел в Сумском районе на автодороге. Российский дрон попал рядом с автомобилем, в котором находились люди. В результате атаки острую стрессовую реакцию получила 4-летняя девочка. По информации областной военной администрации, угрозы ее жизни нет.

Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. Информация о последствиях российских атак уточняется.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 15 июля, был нанесён авиаудар по Сумам. В результате атаки есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Удары пришлись по районам с оживлённым движением людей и объектам инфраструктуры.

Кроме того, 14 июля оккупанты нанесли удар кассетными боеприпасами по Сумам. Пострадали семь человек. Среди них — ребенок.

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