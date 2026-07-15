Россия атаковала Сумы КАБами, есть погибшие и раненые: первые подробности

В среду, 15 июля, российские войска нанесли авиаудар по Сумам. В результате атаки среди гражданского населения есть погибшие и раненые.

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Удары пришлись по районам с интенсивным движением людей и объектам инфраструктуры. Об этом сообщил глава Сумской областной государственной администрации Олег Гигоров.

Шесть ударов по общине

По предварительным данным, российские войска нанесли как минимум шесть ударов управляемыми авиабомбами по территории Сумской общины. Часть боеприпасов попала по объектам инфраструктуры, вызвав разрушения.

Одна из управляемых авиабомб попала в район вблизи медицинских учреждений, где на момент атаки находилось значительное количество людей и транспорта.

Погибшие и раненые

На данный момент известно о трех погибших в результате обстрела. Еще как минимум семь человек получили ранения различной степени тяжести.

Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь. Число жертв может меняться, поскольку информация продолжает уточняться.

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"В эпицентре одного из ударов находились мирные жители и транспорт. Это очередной преднамеренный удар россиян по мирному населению", – подчеркнул глава ОВА.

В полиции уточнили, что в результате обстрела были повреждены объект критической инфраструктуры, помещение медицинского учреждения, а также семь легковых автомобилей.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники, криминалисты и другие профильные службы. Правоохранители документируют последствия военного преступления, собирают вещественные доказательства и фиксируют повреждения.

Напомним, утром 15 июля Россия нанесла ракетный удар по Одессе. В результате вражеских ударов были повреждены жилые дома. Погибли три человека, по меньшей мере столько же горожан получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 14 июля, оккупанты нанесли удар кассетными боеприпасами по Сумам. Пострадали семь человек. Среди них – ребенок.

Также Россия вновь атаковала три торговых судна в Одесской области. Все они шли под флагами африканских стран.

Известно о трёх погибших и раненых среди членов экипажей.

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