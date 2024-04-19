'Изготовляют по 4-5 ежемесячно': в ГУР сказали, сколько ракет 'Кинжал' есть в России

Каждый месяц в стране-агрессоре России изготавливают среднем четыре-пять аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал". По состоянию на начало апреля на вооружении у РФ может находиться около 80 ракет такого типа.

Об этом в комментарии "24 Каналу" рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк. По данным разведки, с начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска выпустили по украинским городам более 80 "Кинжалов".

В этот перечень входят и 6 "Кинжалов", которыми армия РФ атаковала Украину 11 апреля. По словам представителя украинской разведки, во время массированных ударов по энергетике Украины оккупанты использовали ракеты, изготовленные за последнее время.

В то же время командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук 24 февраля 2024 года сообщил, что украинские бойцы за все время полномасштабной войны сбили 25 "Кинжалов".

Как известно, ракеты "Кинжал" более опасны, чем другие, потому что способны лететь с гиперзвуковой скоростью, которая в 10 раз выше скорости звука и могут маневрировать в полете. Они гораздо быстрее, чем "Калибры" и "Искандеры".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский сказал, что с 8 по 14 апреля Россиявыпустила по Украине почти 130 "Шахедов". Также по территории нашего государства было запущено более 80 ракет и около 700 УАБов.

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