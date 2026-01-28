Изменение подхода к защите неба: Федоров описал концепт трансформации системы 'малой' ПВО

В Украине продолжается трансформация системы "малой" ПВО. В Министерстве обороны быстро реагируют на вызовы, связанные с защитой украинского неба. Произошли новые назначения, в частности, Евгений Хлебников возглавил командование "малой" ПВО.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров. Он отметил: Россия ежедневно атакует украинские города сотнями дронов, применив более 6000 беспилотников только за последний месяц. Они попадают в жилые дома, критическую инфраструктуру, поезда.

Враг также постоянно совершенствует модификацию дронов и тактику атак, чтобы достигать целей. Каждый день появляется новый риск, например, БПЛА со Starlink.

"Реактивно реагируя на все новые вызовы, мы должны построить систему для анализа, противодействия и прогнозирования будущих угроз. Для этого нужна эффективная система "малой" ПВО и перехватчиков. По заданию президента мы меняем подход к защите неба для повышения результативности противодействия вражеским атакам", – написал Федоров.

Как трансформируется система "малой" ПВО

Министр напомнил: Павел Елизаров, известный по позывному "Лазарь", был назначен заместителем командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Он будет отвечать за развитие "малой" противовоздушной обороны и направление перехвата вражеских беспилотников.

Под руководством Елизарова формируется командование "малой" ПВО – это направление возглавил полковник Евгений Хлебников. Его ключевая задача – построить систему, которая сможет быстро противодействовать вызовам для защиты неба.

Евгений Хлебников – офицер с боевым и управленческим опытом. Он служил в подразделениях зенитных ракетных войск Воздушных сил, работал в Генеральном штабе по направлению развития ПВО.

С первых дней полномасштабной войны Хлебников руководил применением БПЛА Bayraktar при обороне Киева и Черниговщины, участвовал в планировании операции по освобождению острова Змеиный. В 2014-2015 годах – участник боев за Донецкий аэропорт.

Федоров пообещал в ближайшее время усилить управление в каждом регионе и продолжить формировать сильную команду для развития "малой" ПВО.

"Это первые решения обновленной команды Министерства обороны для построения действенной системы защиты украинского неба. Но впереди еще много шагов, чтобы достичь результата и повысить эффективность перехвата", – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Михаил Федоров назначил своим советником одного из лучших экспертов по дронам и РЭБ Сергея Бескрестнова. В команде оборонного ведомства он будет координировать работу по технологическим направлениям.

