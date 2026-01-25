Один из лучших экспертов по дронам и РЭБ стал советником министра обороны: что известно о Флеше

Министр обороны Михаил Федоров назначил своим советником одного из лучших экспертов по дронам и РЭБ Сергея Бескрестнова. В команде оборонного ведомства он будет координировать работу советник по технологическим направлениям.

С начала полномасштабного вторжения Бескрестнов работает непосредственно на фронте и проводит обучение для военных в самых горячих точках. Об этом Федоров заявил в своем Telegram-канале.

Новая команда министерства

По словам главы оборонного ведомства, министерство усиливает РЭБ и связь на фронте, поэтому "Флэш" присоединился к команде советников.

"В современной технологической войне важно понимать направление развития инноваций, предусматривать планы россиян и создавать продукты, способные переломить ход событий в поле боя. Усиливаем это направление людьми, уже показавшими реальную способность выполнять эти задачи", – отметил министр обороны.

Новость дополняется…