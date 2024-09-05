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Блог | Изменение ядерной доктрины России: какова вероятность ядерного удара
Об изменении ядерной доктрины России и очередных страшилок по ядерному удару
Можно было бы написать обширный и длинный текст, но лучше я процитирую книгу российского исследователя спецслужб Никиту Петрова "Время Андропова". Цитата касается 1983 года:
"Кремль вел опасную игру. Ее смысл однажды выразил министр обороны Устинов. В ответ на совет дать понятиям западным лидерам, что в Кремле сидят совсем не презревшие осторожности авантюристы, он заявил: "А вот в этом разубеждать западников ни в коем случае не следует. Пусть думают, что мы более сумасшедшие, чем они. Это, пожалуй, единственное преимущество, которое у нас осталось".
Прошел 41 год. Ничего не изменилось.
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