Об изменении ядерной доктрины России и очередных страшилок по ядерному удару

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Можно было бы написать обширный и длинный текст, но лучше я процитирую книгу российского исследователя спецслужб Никиту Петрова "Время Андропова". Цитата касается 1983 года:

"Кремль вел опасную игру. Ее смысл однажды выразил министр обороны Устинов. В ответ на совет дать понятиям западным лидерам, что в Кремле сидят совсем не презревшие осторожности авантюристы, он заявил: "А вот в этом разубеждать западников ни в коем случае не следует. Пусть думают, что мы более сумасшедшие, чем они. Это, пожалуй, единственное преимущество, которое у нас осталось".

Прошел 41 год. Ничего не изменилось.