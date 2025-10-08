Изнасиловал пожилую женщину во время оккупации Херсонщины: в Украине будут судить военного армии РФ. Фото

В Украине перед судом предстанет российский военнослужащий, который во время оккупации Херсонской области в 2022 году изнасиловал пожилую женщину. Преступление произошло в августе во время пребывания вражеских войск на территории региона.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины и Офис генерального прокурора. За содеянное солдату вражеской армии грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Подробности преступления

По данным следствия, военный армии РФ, который является уроженцем Республики Дагестан, ворвался в дом, где жила потерпевшая вместе с мужем. Зная, что женщина имеет ключи от соседнего помещения, которое находилось под ее наблюдением, он под угрозой оружия заставил ее пойти туда вместе с ним.

Под предлогом якобы проведения обыска оккупант завел женщину в спальню, где начал угрожать ей убийством. После этого он применил физическую силу и изнасиловал потерпевшую.

Как установили правоохранители, преступление совершил 38-летний военнослужащий 110-го стрелкового полка 1-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ.

Какое наказание грозит оккупанту

В июле этого года следователи Национальной полиции сообщили оккупанту о подозрении в совершении военного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Сейчас обвинительный акт передан в суд для рассмотрения дела по существу. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские правоохранители идентифицировали и сообщили о подозрении двум террористам так называемой "ДНР", которые жестоко пытали и совершали сексуальное насилие над гражданской женщиной в печально известном застенке "Изоляция" в Донецке. Они более месяца жестоко издевались над ней, заставив таким образом признаться в том, чего она не делала.

