Израиль одобрил лицензии на экспорт в Украине систем борьбы с иранскими дронами – Axios

Израиль разрешил экспорт в Украину систем борьбы с иранскими дронами. Государство утвердило лицензии на возможную продажу устройств.

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Об этом пишет Axios со ссылкой на израильских и украинских чиновников. Решение о военной помощи Украины Израиль принял впервые с начала войны РФ в нашей стране. До этого государство не оказывало ее, опасаясь, что такой шаг может создать напряженность в отношениях с Россией и нанести ущерб интересам безопасности Израиля в Сирии.

Лицензии были одобрены для двух израильских компаний – Elbit и Rafael. Отмечается, что делегация Министерства обороны Украины недавно посетила Израиль, чтобы получить презентацию о системах защиты от беспилотников. Но сделка еще не подписана.

Речь идет о средствах радиоэлектронной борьбы для подавления и уничтожения беспилотников. Эти системы имеют радиус действия около 40 км и могут быть расположены рядом с электростанциями или другими важными объектами для защиты от дронов.

Министерство обороны Украины заинтересовано в этих системах, но поскольку ВСУ удавалось перехватывать беспилотники в 75-90% случаев, то настаивает на другой помощи в первую очередь.

"Что нам действительно нужно, так это система защиты от баллистических ракет", – отметили в Украине.

В свою очередь, израильские чиновники говорят, что одобрение экспортных лицензий не является изменением политики, потому что системы носят оборонительный характер и не используют боевой огонь, способный убить российских солдат.

"Израиль помогает Украине в оборонной и гражданской сферах. Каждый запрос рассматривается в соответствии с политикой экспорта вооружений в Украину. Мы не останавливаемся на этом по соображениям национальной безопасности и внешней политики", – заявили в Минобороны Израиля.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Израиля Эли Коэн встретился 16 февраля с президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита в Киев. Он пообещал, что Израиль предоставит Украине новую систему предупреждения о воздушной угрозе через три-шесть месяцев.

Также Израиль выделит более 200 млн долларов на развитие медицинской инфраструктуры в Украине. Также он будет заниматься вопросами здравоохранения и психологической помощи и помогать Киеву с разработкой разумной системы раннего предупреждения.