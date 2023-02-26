Блог | Игаль Левин: Ізраїлю потрібно винести уроки з війни в Україні

Гершон Ха-Коэн — генерал-майор запаса Армии обороны Израиля написал текст о том, чему нужно учиться у Сил обороны Украины уже прямо сейчас. Я привожу здесь свой перевод в виде тезисов:

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– Разведка и данные главенствуют. Нужна синергия всех данных — от киберопераций до спутниковых снимков. Если вы решили воевать, то вы должны быть уверенны, что у вас есть превосходство в разведывательных возможностях.

– Резервы не просто важны — они критичны: резервы мобилизационного ресурса и количества боеприпасов; большие войны требуют больших мобилизаций всего.

– Тыл не защищен. Гражданские уязвимы. В больших войнах будущего они будут под угрозой и этот вопрос нужно решать уже сегодня.

– Израиль в своем военном строительстве последние десятилетия делал упор на качество и совсем забыл о количестве и ресурсах. Это пробел, который нужно закрыть.

– Войны это не спецоперации, как заявляют русские. Операция проводится против ограниченных иррегулярных сил, но не против регулярной армии соседнего государства.

– Украина выстояла благодаря мобилизации и критической массе. Критическая масса смогла нивелировать все российские сильные стороны на начальном этапе большой войны.

– В военных школах Запада считалось, что глубокие наземные маневренные операции — нежелательны, так как это приведет к недопустимым потерям. Но война в Украине показывает, что нет никакой связи — можно нести большие потери и не суметь совершить глубокие наземные маневры.

– В будущих войнах будет играть доминирующую роль высокоточное оружие и дроны, но в совокупности с большими массами мобилизованных.

– Мы должны признать, что эпоха "мира" и ограниченных войн окончилась. Эта война показала, что наличие ядерного оружия не мешает воевать большими массами людей и пытаться решать политические вопросы грубой силой.

– Нельзя ни в коем случае игнорировать фактор мотивации и боевого духа. Порой они могут быть решающими.

– Война в Украине снова подтвердила старый тезис о важности территории и стратегической глубины. Военные теоретики, кто отметал эти понятия, как анахронизм — ошиблись.

– Когда случится война такого масштаба в Израиле, это будет наистрашнейший вызов. Самое опасное — отсутствие механизмов для окончания таких войн. Чем дольше длятся войны — тем сложнее их закончить.