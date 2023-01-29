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"К этому невозможно привыкнуть!" Фотограф показал, как героически сражается несокрушимый Бахмут

Лилия Рагуцкая
War
5 минут
2,3 т.
'К этому невозможно привыкнуть!' Фотограф показал, как героически сражается несокрушимый Бахмут

За последний месяц российские войска смогли подобраться ближе к городу Бахмут на Донетчине. Российские обстрелы здесь не прекращаются: разрушения шокируют, а люди в ужасных условиях под непрекращающимся потоком российских снарядов пытаются выжить.

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Но при всех трудностях и непрерывных попытках штурма со стороны оккупационных войск украинские воины сдерживают врага и делают все, чтобы Россия в конце концов потерпела поражение в развязанной ею войне. Об этом после двухдневного пребывания в одной из самых горячих точек на карте Украины рассказал известный украинский фотограф Ян Доброносов, который зафиксировал, как живет и сражается несокрушимый город Донецкой области.

"Снова провел два дня с Силами Специальных операций в Бахмуте. Немного о своих наблюдениях за городом, людьми и ребятами, с которыми был. Меньше месяца назад приезжал сюда, и точно могу сказать что враг гораздо ближе, город разбит еще больше, а людей – все меньше", – констатирует Доброносов.

Он заметил, что за последний месяц гражданским в Бахмуте выживать стало еще сложнее, чем раньше. Обстрелы, подвалы, поиски пищи и готовки на разложенном на улице костре – все это стало для некогда преуспевающего города обыденностью.

"К сожалению, случаев когда ты видишь пожилого человека возле мусорника, и он ищет там какую-то вкусняшку, все больше. Есть еще одна особенность - всегда рядом какая-то собака. Люди готовят во дворе на уличных печках. Живут исключительно в подвалах. Постоянно грохочет, то ближе, то дальше, к этому невозможно привыкнуть", – отметил Доброносов.

Впрочем, он отметил, что в сверхсложных условиях город продолжает бороться, а его защитники делают все для грядущей Победы.

"Есть и позитив - это наши военные. Которые делают все для Победы!.. Ребята, вы крутые, смотря за вашим трудом, понимаешь, что Победа придет!" – обратился Доброносов к украинским воинам.

''К этому невозможно привыкнуть!'' Фотограф показал, как героически сражается несокрушимый Бахмут
''К этому невозможно привыкнуть!'' Фотограф показал, как героически сражается несокрушимый Бахмут
''К этому невозможно привыкнуть!'' Фотограф показал, как героически сражается несокрушимый Бахмут
''К этому невозможно привыкнуть!'' Фотограф показал, как героически сражается несокрушимый Бахмут
''К этому невозможно привыкнуть!'' Фотограф показал, как героически сражается несокрушимый Бахмут
''К этому невозможно привыкнуть!'' Фотограф показал, как героически сражается несокрушимый Бахмут
''К этому невозможно привыкнуть!'' Фотограф показал, как героически сражается несокрушимый Бахмут
''К этому невозможно привыкнуть!'' Фотограф показал, как героически сражается несокрушимый Бахмут
''К этому невозможно привыкнуть!'' Фотограф показал, как героически сражается несокрушимый Бахмут
''К этому невозможно привыкнуть!'' Фотограф показал, как героически сражается несокрушимый Бахмут
''К этому невозможно привыкнуть!'' Фотограф показал, как героически сражается несокрушимый Бахмут
''К этому невозможно привыкнуть!'' Фотограф показал, как героически сражается несокрушимый Бахмут
''К этому невозможно привыкнуть!'' Фотограф показал, как героически сражается несокрушимый Бахмут
''К этому невозможно привыкнуть!'' Фотограф показал, как героически сражается несокрушимый Бахмут
''К этому невозможно привыкнуть!'' Фотограф показал, как героически сражается несокрушимый Бахмут
''К этому невозможно привыкнуть!'' Фотограф показал, как героически сражается несокрушимый Бахмут
''К этому невозможно привыкнуть!'' Фотограф показал, как героически сражается несокрушимый Бахмут
''К этому невозможно привыкнуть!'' Фотограф показал, как героически сражается несокрушимый Бахмут
''К этому невозможно привыкнуть!'' Фотограф показал, как героически сражается несокрушимый Бахмут
''К этому невозможно привыкнуть!'' Фотограф показал, как героически сражается несокрушимый Бахмут
''К этому невозможно привыкнуть!'' Фотограф показал, как героически сражается несокрушимый Бахмут
''К этому невозможно привыкнуть!'' Фотограф показал, как героически сражается несокрушимый Бахмут

Напомним, накануне нацгвардейцы рассказали о боях за Бахмут. По словам воинов из НГУ, враг постоянно пытается зайти в город.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил в Бахмут главу МОК Томаса Баха, заявившего, что комитет готов рассмотреть возвращение России и Беларуси в международные соревнования и участие спортсменов из РФ в Олимпиаде-2024 в Париже.

Зеленский напомнил руководству МОК, что флаг РФ пропитан кровью украинцев. И что в войне с агрессором погибают, в частности, и талантливые украинские спортсмены, которые могли бы представлять Украину на мировой арене.

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