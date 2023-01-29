''К этому невозможно привыкнуть!'' Фотограф показал, как героически сражается несокрушимый Бахмут

За последний месяц российские войска смогли подобраться ближе к городу Бахмут на Донетчине. Российские обстрелы здесь не прекращаются: разрушения шокируют, а люди в ужасных условиях под непрекращающимся потоком российских снарядов пытаются выжить.

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Но при всех трудностях и непрерывных попытках штурма со стороны оккупационных войск украинские воины сдерживают врага и делают все, чтобы Россия в конце концов потерпела поражение в развязанной ею войне. Об этом после двухдневного пребывания в одной из самых горячих точек на карте Украины рассказал известный украинский фотограф Ян Доброносов, который зафиксировал, как живет и сражается несокрушимый город Донецкой области.

"Снова провел два дня с Силами Специальных операций в Бахмуте. Немного о своих наблюдениях за городом, людьми и ребятами, с которыми был. Меньше месяца назад приезжал сюда, и точно могу сказать что враг гораздо ближе, город разбит еще больше, а людей – все меньше", – констатирует Доброносов.

Он заметил, что за последний месяц гражданским в Бахмуте выживать стало еще сложнее, чем раньше. Обстрелы, подвалы, поиски пищи и готовки на разложенном на улице костре – все это стало для некогда преуспевающего города обыденностью.

"К сожалению, случаев когда ты видишь пожилого человека возле мусорника, и он ищет там какую-то вкусняшку, все больше. Есть еще одна особенность - всегда рядом какая-то собака. Люди готовят во дворе на уличных печках. Живут исключительно в подвалах. Постоянно грохочет, то ближе, то дальше, к этому невозможно привыкнуть", – отметил Доброносов.

Впрочем, он отметил, что в сверхсложных условиях город продолжает бороться, а его защитники делают все для грядущей Победы.

"Есть и позитив - это наши военные. Которые делают все для Победы!.. Ребята, вы крутые, смотря за вашим трудом, понимаешь, что Победа придет!" – обратился Доброносов к украинским воинам.

Напомним, накануне нацгвардейцы рассказали о боях за Бахмут. По словам воинов из НГУ, враг постоянно пытается зайти в город.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил в Бахмут главу МОК Томаса Баха, заявившего, что комитет готов рассмотреть возвращение России и Беларуси в международные соревнования и участие спортсменов из РФ в Олимпиаде-2024 в Париже.

Зеленский напомнил руководству МОК, что флаг РФ пропитан кровью украинцев. И что в войне с агрессором погибают, в частности, и талантливые украинские спортсмены, которые могли бы представлять Украину на мировой арене.