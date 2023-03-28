К годовщине освобождения Ирпеня: истории жителей в музее 'Голоса Мирных'

28 марта 2022 года защитники и защитницы Украины освободили Ирпень Киевской области — живописный город, который российские оккупанты жестоко уничтожали, пытая и убивая его жителей. За несокрушимость и сопротивление врагу президент Украины присвоил Ирпеню почетное отличие Город-герой Украины.

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Свои истории о пережитом во время оккупации Ирпеня его жители доверили Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает уже около 65 000 историй.

Сергей Перебийнис узнал о гибели сына, дочери и жены из соцсетей: он был у матери в Донецке, пока его семья пыталась эвакуироваться из Ирпеня и попала под обстрел. Вы найдете его историю по ссылке.

Это фото видели миллионы людей в мире: девушка в дубленке ведет собак-инвалидов из Ирпеня в Киев. Эта девушка — волонтер Настя Тихая, которая тогда вместе с мужем эвакуировала 24 животных. Она рассказала свою историю здесь.

Роман Могилянец во время оккупации эвакуировал людей из Ирпеня и доставлял гуманитарные грузы. В местном парке он похоронил местную жительницу с попавшим под обстрел ребенком. Своей историей Роман поделился здесь.

Режиссер Сергей Сотниченко вывез из горящего города свою старую маму на садовой тачке. Пока выбирались, женщина все время молилась. Сергей говорит, что никогда не простит врага пережитого. Его история – по ссылке.

Переселенец из Севастополя Юрий Прохоренко похоронил своего друга, переселенца из Донецка, во дворе школы в Ирпене. Юрий был комендантом бомбоубежища, где скрывалось несколько сотен человек. Вы найдете его историю здесь

Каждая история важна! Расскажите свою для Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова на https://civilvoicesmuseum.org или бесплатной горячей линии 0(800)509001.