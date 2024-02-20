"К сожалению, это правда": президент Латвии опубликовал карикатуру на западные поставки оружия Украине. Фото

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс раскритиковал промедление стран Запада с оказанием Украине военной помощи. Он поделился красноречивой карикатурой.

Она показывает, что из условных шести ящиков помощи в четырех находятся "бла-бла-бла" – пустые разговоры, и только в двух – оружие и боеприпасы. Свою позицию Ринкевичс высказал 20 февраля в официальном аккаунте в Twitter (X).

Он запостил картинку, которую нарисовал латвийский карикатурист Гатис Шлюка. Президент страны согласен с тем, о чем хотел сказать художник.

"Именно так один из лучших латвийских карикатуристов [...] видит нынешнюю поддержку Украины со стороны Запада. К сожалению, он прав. Мы подводим Украину, мы подводим самих себя. Мы должны действовать немедленно", – написал Ринкевичс.

Напомним, что в январе 2024 года президент Украины Владимир Зеленский посетил Латвию. В Риге его встретил президент страны Эдгарс Ринкевичс, который позже объявил об очередном пакете военной помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинский военный Артем Карякин с позывным "Східний" оригинально призвал союзников предоставить Украине артиллерию и авиацию. Он сделал фото на фоне граффити, нарисованного на стене здания в городе Часов Яр Бахмутского района Донецкой области.

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