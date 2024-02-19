'Остальное сделаем сами': воин ВСУ из Часового Яра оригинально призвал союзников предоставить Украине артиллерию и авиацию. Фото

Украинский военный Артем Карякин с позывным "Східний" оригинально призвал союзников предоставить Украине артиллерию и авиацию. Благодаря помощи западных партнеров Силы обороны смогут дать отпор российским оккупационным войскам.

Свое сообщение украинский защитник опубликовал в соцсети Х, ранее известной как Twitter. Так, он опубликовал снимок из граффити, адресованный западным партнерам Украины.

На фото военный военный стоит на фоне англоязычной надписи, сделанной на стене одного из зданий в городе Часов Яр Бахмутского района Донецкой области, на который оккупанты уже начали свое наступление.

"Мы не просим слишком многого. Нам только нужны артиллерийские боеприпасы и авиация. Остальные мы сделаем сами. Вооруженные силы Украины", – говорится в надписи.

Твит "Східного" уже распространили многие англоязычные аккаунты, и на данный момент он набрал почти 200 тысяч просмотров.

Следует отметить, что Карякин родился и до 2021 года жил и партизанил в оккупированной с 2014 года Кадиевке (русское название Стаханов).

Уехать он не мог, поскольку ухаживал за больными родителями. А параллельно – делал все, чтобы приблизить освобождение родного края: организовал подпольную борьбу против российских оккупантов, собирал данные о местах дислокации российских войск и техники и передавал их ВСУ.

Когда его родители умерли, он выехал на подконтрольную правительству часть Украины и вступил в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы увольнять Кадиевку.

Недавно стало известно, что на его малой родине местные коллаборанты и российские оккупанты осквернили могилы родных украинского военнослужащего.

Кроме того, что "Східний" воюет на передовой, он также поддерживает связь с проукраинскими жителями Луганщины, которых там осталось очень много и передают Силам обороны важные данные о численности, местах дислокации и передвижения российских войск. А также рассказывает о реалиях оккупированной Кадиевки в своем канале, чем доводит местных предателей до бешенства.