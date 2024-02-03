В Кадиевке предатели осквернили могилу родных украинского воина. Фото

В оккупированной Россией с 2014 года Кадиевке (ранее Стаханов) Луганской области местные коллаборанты и российские оккупанты осквернили могилы родственников украинского военнослужащего. Артем Карякин несколько лет вынужден был провести в оккупации, когда же родители скончались – выехал на подконтрольную правительству часть Украины и вступил в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы освободить свою малую родину.

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Своим "подвигом" оккупанты "похвастались", прислав украинскому воину фото с могил его родственников. О том, как Россия воюет с мертвыми, не имея возможности победить украинцев на поле боя, рассказал сам Карякин в своем Telegram-канале.

"Жалкие убожества в лице стахановских предателей Украины, ФСБшных крыс и прочих манкуртов разного сорта, уставшие воевать в комментариях под моими постами, нашли для себя новый фронт – отыгрываться на могилах моих родителей. Не поленившись, нашли захоронения моей родни и притащили туда венки в триколор и свою трехполосную тряпку, прислав фотографии мне в личку. Что тут можно сказать? Достойный поступок. Когда ничего не могут сделать с живыми – идут к мертвым. Путь для настоящих "солдатов удачи", – написал Артем Карякин.

Воин опубликовал присланные ему вандалами фото. На них видны и триколорные венки, и флаг РФ, установленный оккупантами возле могилы людей, домой к которым Россия принесла войну, смерть и страдания.

Также заметны следы повреждений на памятниках. В частности, на одном из них вандалы сбили фото покойного. Его бросили тут же, на надгробие.

Кроме того, Карякин опубликовал скриншот сообщения, полученного им от сотворивших такое с могилами его родственников.

В этом сообщении вандалы цинично обвинили украинского военнослужащего, ведущего бой с оккупантами и на поле боя, и в информационном пространстве, в том, что он, якобы, не чтит память предков, раз после выезда из ОРЛО не привел в порядок захоронения членов своей семьи.

"Упрекнуть в том, что я не могу поухаживать за могилами родителей в оккупированном городе, куда мне путь закрыт, а близких больше нет - самим не смешно? При этом так и не разобравшись, что за все это время ни гривны, ни доллара, ни рубля от меня не ушло на ту территорию за что-либо, да и людей я так подставлять не собираюсь. Ну а что касается этих клоунов – хорошо, что они приценились в венках, это уж им явно понадобится. Впрочем, могилы моих родителей на фото выглядят в десятки раз лучше, нежели могилы тысяч стахановчан, отдавших жизнь за этот триколор и сдохнувших, как собаки в полях", – ответил предателям военнослужащий.

Артем Карякин с псевдо "Схидный" после 2014 года прожил под российской оккупацией в Кадиевке восемь лет. Выехать он не мог, поскольку ухаживал за больными родителями. А параллельно – делал все, чтобы приблизить освобождение родного края: организовал подпольную борьбу против российских оккупантов, а также собирал данные о местах дислокации российских войск и техники и передавал их ВСУ.

Незадолго до начала полномасштабного вторжения России родители Артема скончались. А он – выехал на подконтрольную часть Украины и вступил в ВСУ. Помимо того, что "Схидный" воюет на передовой, он также поддерживает связь с проукраинскими жителями Луганщины, которых там осталось очень много и которые передают Силам обороны важные данные о численности, местах дислокации и передвижениях российских войск. А также рассказывает о реалиях оккупированной Кадиевки в своем канале, чем доводит местных предателей до бешенства.

Напомним, ранее стало известно, что директор российского офиса немецкого канала ZDF засветился в Мариуполе. Он снял сюжет о том, как "процветает" и "отстраивается" разрушенный оккупантами украинский город. Кто стер Мариуполь с лица земли и на чьей совести – кровь десятков тысяч убитых мирных мариупольцев, так называемый "журналист" стыдливо умолчал.

На скандальный "репортаж" немецкого телеканала отреагировали в МИД Украины. Украинские дипломаты подчеркнули, что подобное искажение реальности не имеет ничего общего с журналистикой. А приезд съемочной группы немецкого телеканала в Мариуполь без согласия украинских властей может повлиять на дальнейшую работу СМИ в Украине.

В МИД Украины призвали ZDF дать официальное объяснение этой ситуации.