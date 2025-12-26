'К сожалению, на 100% правильный подход': 'Флеш' рассказал, как оккупанты противодействуют украинским дронам на передовой

Украинские воины недавно уничтожили хорошо замаскированный россиянами комплекс радиоэлектронной борьбы "Силок". Эти комплексы оккупанты используют для противодействия украинским дронам.

"Силок" направлен на подавление видеоканалов FPV-дронов, а не каналов управления – и это действенный подход. Об этом написал военный специалист по системам РЭБ и связи, глава "Центра радиотехнологий" Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Украинские воины уничтожили российский комплекс РЭБ "Силок"

Пилоты одного из украинских подразделений обнаружили и поразили хорошо спрятанный россиянами комплекс "Силок", с помощью которых оккупанты противодействуют украинским дронам. Выдали это средство РЭБ, которое также называют "Шторой", логопериодические длинные антенны, которые сложно спрятать.

Широкое применение врагом этих комплексов указывает на направление развития российских РЭБ.

"Хочу еще раз заметить, что российский фронтовой РЭБ идет путем подавления видеоканалов ФПВ, а не каналов управления. Это, к сожалению, на 100% правильный подход. Все фронты буквально забиты их шторами", – заметил Бескрестнов.

Комплекс "Силок" является одним из самых распространенных комплексов РЭБ, применяемых российской армией. "Заточен" он исключительно на подавление БПЛА всех видов .

Это комплекс купольного типа, который прикрывает нужные позиции по кругу. Он оснащен набором вертикальных антенн, установленных на многолучевой крестовине.

Также "Силок" может использовать 4 направленные антенны, чтобы излучать помеху в определенном направлении.

В упомянутом российском комплексе все блоки с передатчиками висят в воздухе под антеннами. Это позволяет обеспечить им хорошее охлаждение.

"Силок" потребляет много электроэнергии, поэтому питается преимущественно от сети 220 вольт. Мощность потребления составляет около 600 Вт.

Комплекс имеет модульную конструкцию, что позволяет демонтировать ненужные модули и антенны. Это увеличивает ремонтопригодность оборудования на войне.

"Силок" перекрывает все диапазоны спутниковой навигации и частоты БПЛА – от квадрокоптеров до дронов самолетного типа. Способен осуществлять подавление радиостанции UHF диапазона на расстоянии до 3 километров.

Комплекс разработан российским оборонным концерном "Созвездие" и впервые был применен в Сирии и в военных учениях РФ, с 2022 года россияне активно используют его в войне против Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ВСУ поразили редкую российскую станцию РЭБ "Житель".

Станция постановки радиопомех Р-330Ж "Житель", по словам защитников, является "крайне дорогостоящей целью". С начала полномасштабного вторжения визуально подтверждено уничтожение всего 23 таких вражеских систем.

