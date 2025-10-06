ВСУ поразили редкую российскую станцию РЭБ 'Житель': почему она является серьезной угрозой. Фото

Вооруженные силы Украины продолжают методично уничтожать ценную военную технику врага. На этот раз они поразили редкую российскую станцию РЭБ "Житель".

Об этом сообщили в Силах беспилотных систем ВСУ. Там отметили, что эта станция постановки радиопомех Р-330Ж "Житель" – "крайне дорогостоящая цель". С начала полномасштабного вторжения визуально подтверждено уничтожение всего 23 таких вражеских систем.

"Недавно на Луганщине бойцы 412 полка Nemesis во взаимодействии с аэроразведкой одного из подразделений ГПСУ обнаружили и сожгли именно такой редкий экземпляр. СБС: На шаг впереди!" – резюмировали удачную операцию военные.

Детали

"Житель" – сложная и многофункциональная система. Согласно техническим характеристикам, может глушить наземную радиосвязь на дальность до 25 км, связь на летательных аппаратах – до 50 км. Станция пеленгует источники радиоизлучения и определяет координаты их размещения, устанавливает радиопомехи для спутниковой связи, GPS-навигации и базовых станций GSM-связи.

Почему эта техника является серьезной угрозой

Р-330Ж "Житель" может:

– Глушить связь украинских военных, затрудняя координацию действий.

– Перебивать сигналы дронов-разведчиков и ударных БПЛА, делая их менее эффективными.

– Препятствовать наведению высокоточного оружия, работающего через спутниковые системы.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины отбили попытку врага прорваться в Константиновку в Донецкой области. Россияне не смогли продвинуться ни на метр.

Накануне стало известно о том, что Силы обороны Украины стабилизировали обстановку в районе населенного пункта Ямполь в Донецкой области. Для выявления противника и уничтожения остатков диверсионных групп армии РФ будут проведены ударно-поисковые действия.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях россияне сообщили о своих "победах" на самых тяжелых направлениях. Однако украинские военные опровергли очередной фейк врага о "продвижении" в Ямполе (Донецкая область), отметив, что это очередная попытка посеять панику и дезинформировать население.

Ранее в оперативно-стратегической группировке войск "Днепр" опровергли распространенную информацию о якобы захвате российскими войсками населенного пункта Колодязи на Лиманском направлении. Представитель ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский отметил, что данные о контроле села оккупационными силами не соответствуют действительности.

Также в ISW сомневаются, что армия РФ контролирует территорию вблизи Доброполья. Данные, которыми располагают аналитики, свидетельствуют о том, что украинские подкрепления прибыли на усиление направления и не дают врагу закрепиться на новых позициях. В Институте изучения войны ждут подтверждения того, что Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию и выбить врага с части территории, на которую он просочился.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!