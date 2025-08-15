Украинские подкрепления стабилизируют ситуацию: в ISW сомневаются, что армия РФ контролирует территорию вблизи Доброполья. Карта

После прорыва россиян на Добропольском направлении на этот участок фронта прибыли подкрепления Сил обороны. Новоприбывшие подразделения не дали россиянам закрепиться на новых позициях, им удается стабилизировать ситуацию.

О контроле российских сил над территорией к востоку и северо-востоку от Доброполья, куда прорвались оккупанты, речь пока не идет. Об этом заявили в Институте изучения войны (ISW).

Что известно

Через несколько дней после появления информации о прорыве россиянами украинской линии обороны в Донецкой области представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев и начальник Донецкой областной военной администрации Украины Вадим Филашкин сообщили, что новоприбывшие украинские подразделения стабилизировали ситуацию на Добропольском направлении и удерживают линию фронта.

Признать, что не все для оккупантов складывается так хорошо, как им бы хотелось, пришлось даже российским военным блогерам: некоторые из них сообщили, что украинские воины контратакуют на Добропольском направлении, начали стабилизировать ситуацию и отбросили российские войска на неустановленных участках прорыва.

Один из российских пропагандистов утверждал, что российские войска продвинулись на северо-запад от Веселого, на север от Золотого Колодязя (оба на северо-восток от Доброполья) и к восточной окраине Нового Донбасса (на восток от Доброполья).

Однако другие пропагандисты его оптимизма не разделяют: они призвали свою аудиторию осторожно относиться к неподтвержденным заявлениям о продвижении России и отмечали, что остается непонятным, удалось ли российским войскам закрепиться на новых позициях.

В то же время российский военный блогер и бывший инструктор Storm-Z также отметил, что российские войска будут иметь трудности с поставками и использованием своего узкого, но глубокого проникновения, особенно учитывая операции украинских беспилотников и фланговые атаки, и что российские войска не смогли достаточно быстро ввести большое количество войск в этот район, чтобы накопить силы и закрепиться.

Между тем аналитики ISW считают, что российские войска не контролируют территорию к востоку и северо-востоку от Доброполья.

"Слой карты ISW "Оценка продвижения российских войск" не различает устойчивые российские позиции и ограниченные миссии по инфильтрации. ISW использует доктринальный термин армии США "передовая линия собственных войск" (FLOT) для обозначения передовых наблюдаемых позиций сил в любой операции в определенное время. ISW в основном использует свой слой "Оценка продвижения российских войск" для изображения районов в пределах российского FLOT, где ISW наблюдала признаки российского присутствия, но этот слой не обязательно обозначает районы, где российские войска установили устойчивое присутствие", – указано в материале.

Аналитики добавили, что ISW оценивает свой слой карты "Оценка контролируемой Россией территории Украины", используя доктринальное определение тактического понятия "контроль", что предусматривает поддержку командованием одной из воюющих армий физического воздействия на определенную территорию, чтобы предотвратить ее использование противником или создать условия, необходимые для успешных дальнейших операций.

"ISW намеренно различает российский FLOT и районы, которые, по оценке ISW, контролируют российские войска.ISW не оценивает, что российские войска контролируют районы своего тактического проникновения вблизи Доброполья по состоянию на 14 августа, и переоценит продвижение российских войск, когда получит подтвержденные и достоверные сообщения о том, что украинские войска вернули себе территорию", – объяснили в Институте изучения войны.

