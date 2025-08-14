Россия готовится к возобновлению наступательных операций на юге Украины – ISW

Российская оккупационная армия готовится к проведению дальнейших наступательных операций на приоритетных участках фронта. Кроме того, враг планирует возобновить наступление на юге Украины, в частности в Херсонской области.

Для этого военное командование РФ перебрасывает ближе к фронту существенное подкрепление. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Активизация наступательных операций

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 августа, что страна-агрессор перебрасывает дополнительные резервы ближе к линии фронту, чтобы активизировать наступательные операции в ближайшем будущем. Глава государства уточнил, что на Запорожское направление Россия может перебросить 15 тыс. военнослужащих.

Еще около 7 тыс. оккупантов враг планирует перебросить на Покровское направление и около 5 тыс. человек – на Новопавловское направление. Также Зеленский уточнил, что российское военное командование может перебросить эти войска с Сумского направления.

Аналитики ISW отметили, что группировка российских войск, действующая на севере Сумской области, в основном состоит из подразделений ВДВ и морской пехоты. Российское военное командование, возможно, намерено в ближайшем будущем перебросить эти относительно "элитные" подразделения на восток и юг Украины.

Главные цели врага в Украине

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что российское военное командование планирует достичь результатов в Купянске, Покровске, Торецке и Часовом Яре. Представитель ГУР уточнил, что враг планирует захватить эти населенные пункты к концу августа или началу сентября 2025 года.

Скибицкий заявил, что российские войска недавно изменили тактику и в настоящее время сосредоточены на уничтожении любых обороняемых позиций постоянными ударами и принудительной эвакуации гражданского населения, прежде чем проникать в населённые пункты небольшими диверсионно-разведывательными группами. В ГУР также отметили, что затем российские войска накапливают силы для более масштабных атак.

Что касается Херсонского направления, Скибицкий констатировал, что Россия недавно начала интенсивные обстрелы Херсона, чтобы заставить местных жителей эвакуироваться. В разведке предположили, что оккупанты могут готовиться к ограниченным операциям по проникновению в Херсон и правобережную часть Херсонской области.

Что предшествовало

Самые активные боевые действия сохраняются на востоке Украины. В частности, несколько дней назад захватчики заметно продвинулись в тактической полосе на северном фланге Покровского направления – приблизительно на 10 км за два дня. Аналитики добавили, что в указанных районах есть новые тяжелые инженерно-фортификационные сооружения с качественными инженерными заграждениями и позиции взводов и рот, "которые враг спокойно обходит, а в дальнейшем займет и использует для своей обороны".

В то же время в Силах обороны Украины заверили, что информация о якобы стремительном прорыве российских оккупационных войск на одном из участков фронта на востоке Украины недостоверна. Поэтому публикуемые в сети материалы не отражают реальных фактов на поле боя.

Как писал OBOZ.UA, в вечернем обращении 11 августа Владимир Зеленский сообщил, что войска государства-агрессора России не готовятся к возможному прекращению огня. Наоборот – действия оккупантов свидетельствуют о запланированных новых наступлениях.

