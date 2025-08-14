Кремль использует саммит на Аляске, чтобы изобразить Россию как мировую державу, равную Соединенным Штатам – ISW

Страна-агрессор Россия воспользуется участием в саммите на Аляске, чтобы представить себя мировым государством, равным Соединенным Штатам. А российского диктатора Владимира Путина – как равного американскому лидеру Дональду Трампу, который инициировал эту встречу.

Вместе с тем сам ее факт Кремль уже пытается представить как "победу". Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Россия возомнила себя "мировой державой"

Ведущий российский переговорщик и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 13 августа упомянул Ялтинскую конференцию 1945 года между США, Великобританией и Советским Союзом, заявив, что именно эта встреча "выиграла Вторую мировую войну". По его словам, а теперь Путин и Трамп аналогичным образом "предотвратят третью мировую войну".

Зампредседателя комитета по международным делам госдумы РФ Алексей Чепа усилил сравнение предстоящего саммита с Ялтинской конференцией, заявив, что США и Россия "должны разговаривать друг с другом как друзья".

Со своей стороны гауляйтер временно оккупационного Крыма Сергей Аксенов заявил, что Трамп должен посетить аннексированный Россией полуостров, чтобы договориться о "новом Ялтинском мире". Многочисленные российские СМИ также сравнили саммит на Аляске с Ялтой и заявили, что за столом переговоров на Аляске будут "люди, которые оказывают реальное влияние на мировые процессы".

Что стоит за этими заявлениями

"Сравнения России с российско-американским саммитом 15 августа и Ялтинской конференцией 1945 года направлены на то, чтобы скрыть неравенство сил между США и Россией и представить ее как обладающую гораздо более сильными дипломатическими, военными и экономическими позициями, чем она есть на самом деле", – оценил ISW.

Аналитики напомнили, что страна-агрессор уже пытается представить сам факт встречи Трампа и Путина как "победу России", чтобы создать впечатление, что она равноправна с Штатами.

"Сравнения между двумя встречами также некорректны, поскольку Ялтинская конференция 1945 года привела к соглашению о послевоенном устройстве Европы, в то время как Трамп и другие официальные лица США неоднократно заявляли, что саммит 15 августа не приведет к каким-либо американо-российским соглашениям об окончании войны в Украине", – отметили в ISW.

Что предшествовало

В Белом доме заявили, что встреча Трампа и Путина 15 августа на Аляске состоится, потому что о ней просил российский диктатор, когда спецпредставитель президента США Стив Уиткофф посещал Москву 4 августа.

Из-за пика туристического сезона этот саммит состоится на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон. В то же время Вашингтон до последнего искал другие варианты, надеялся избежать перспективы размещения российского диктатора и его окружения на военной базе США.

Накануне саммита в Кремле озвучили новые требования для завершения войны в Украине, среди которых: полный вывод ВСУ с Донбасса, отказ страны от вступления в НАТО, "демилитаризация" и проведение "конституционной реформы вплоть до федерального уровня". Взамен РФ якобы пойдет на перемирие и выведет свои войска из Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его позиция относительно выхода ВСУ с Донбасса остается неизменной – страна не будет менять территории на прекращение огня.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что в контексте мирного урегулирования российско-украинской войны президент США Дональд Трамп стремится к "минуте славы". Фактически ему неинтересно, кто на кого напал и почему, ведь главная цель американского лидера заключается в получении лавр "миротворца", хотя его и Путина интересы совпадают.

