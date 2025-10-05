ВСУ стабилизировали ситуацию в Ямполе в Донецкой области: Сырский рассказал подробности

Силы обороны Украины стабилизировали обстановку в районе населенного пункта Ямполь в Донецкой области. Для выявления противника и уничтожении остатков диверсионных групп армии РФ будут проведены ударно-поисковые действия.

Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сирский в субботу, 4 октября. Он также отработал в органах военного управления и воинских частях, которые действуют на Добропольском, Северском и Лиманском направлениях.

"Относительно последнего: обстановка в районе населенного пункта Ямполь стабилизирована. Подразделения Сил специальных операций, частей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии Украины проводят в поселке ударно-поисковые действия для выявления и уничтожения остатков диверсионных групп противника", – отметил Сырский.

Кроме этого, Сырский проинформировал о ситуации на Добропольском направлении. "Повышаем эффективность поражения мест накопления врага, уничтожаем его логистику", – отметил он.

О потерях армии РФ

По словам главнокомандующего ВСУ, общие потери захватчиков за сутки на Добропольском направлении составляют 47 человек, из них безвозвратные – 32.

"С начала контрнаступательной операции на направлении Доброполья россияне потеряли около 3520 человек, из них уничтожено – 1988. Также поражено или уничтожено 991 единицу вражеского вооружения и военной техники", – отметил военный.

Кроме этого, Сырский вместе с командирами на местах проанализировал детали оперативной ситуации и предложения по повышению эффективности боевой работы наших соединений, частей, подразделений.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях россияне сообщили о своих "победах" на самых тяжелых направлениях. Однако украинские военные опровергли очередной фейк врага о "продвижении" в Ямполе (Донецкая область), отметив, что это очередная попытка посеять панику и дезинформировать население.

Ранее в оперативно-стратегической группировке войск "Днепр" опровергли распространенную информацию о якобы захвате российскими войсками населенного пункта Колодязи на Лиманском направлении. Представитель ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский отметил, что данные о контроле села оккупационными силами не соответствуют действительности.

Также в ISW сомневаются, что армия РФ контролирует территорию вблизи Доброполья. Данные, которые имеют аналитики, свидетельствуют о том, что украинские подкрепления, которые прибыли на усиление направления, не дают врагу закрепиться на новых позициях. Сейчас в Институте изучения войны ждут подтверждения того, что Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию и выбить врага с части территории, на которую он просочился.

