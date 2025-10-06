Враг не смог продвинуться ни на метр: ВСУ отбили попытку РФ прорваться в Константиновку. Видео

На днях Вооруженные силы Украины отбили попытку врага прорваться в Константиновку Донецкой области. Россияне не смогли продвинуться ни на метр.

Об этом сообщает ГПСУ. Отмечается, что, воспользовавшись ухудшением погодных условий, враг предпринял попытку захватить город. В ход пошла тяжелая бронетехника: танки, БМД, БМП, БМП, МТ-ЛБ и тому подобное.

"В слаженном сотрудничестве со смежными подразделениями пилоты "Феникса" успешно отработали все вражеские цели, не позволив врагу продвинуться ни на метр. Удары FPV-дронами по вражеской технике были нанесены еще в самом начале штурма, после чего тяжелые бомберы добили бронетехнику врага, остановившихся в полях Донецкой области", – говорится в подписи к видео.

ВСУ уничтожили:

– танк;

– 2 ББМ;

– машину боевой пехоты.

Поражено:

– 3 танка;

– 4 ББМ;

– БМД;

– МТ-ЛБ.

Также в ходе отражения вражеского штурма было обнаружено и уничтожено пушку, под прикрытием которой происходила атака.

Накануне стало известно о том, что Силы обороны Украины стабилизировали обстановку в районе населенного пункта Ямполь в Донецкой области. Для выявления противника и уничтожения остатков диверсионных групп армии РФ будут проведены ударно-поисковые действия.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях россияне сообщили о своих "победах" на самых тяжелых направлениях. Однако украинские военные опровергли очередной фейк врага о "продвижении" в Ямполе (Донецкая область), отметив, что это очередная попытка посеять панику и дезинформировать население.

Ранее в оперативно-стратегической группировке войск "Днепр" опровергли распространенную информацию о якобы захвате российскими войсками населенного пункта Колодязи на Лиманском направлении. Представитель ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский отметил, что данные о контроле села оккупационными силами не соответствуют действительности.

Также в ISW сомневаются, что армия РФ контролирует территорию вблизи Доброполья. Данные, которыми располагают аналитики, свидетельствуют о том, что украинские подкрепления прибыли на усиление направления и не дают врагу закрепиться на новых позициях. Сейчас в Институте изучения войны ждут подтверждения того, что Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию и выбить врага с части территории, на которую он просочился.

