Кабмин урегулировал отправку повесток по почте: что изменится для ТЦК и военнообязанных

Правительство упорядочило механизм централизованной печати и отправку военнообязанных повесток по почте. Соответствующее постановление Кабинет Министров принял на заседании во вторник, 9 июля.

Видео дня

Об этом сообщает украинское издание, в распоряжении которого есть текст проекта постановления правительства. Документ регламентирует формирование повестки и их централизованную печать.

Теперь на сформированную с помощью Единого государственного реестра призывников и военнообязанных повестку должен наложить электронную подпись руководитель ТЦК или его отдела. После этого она отправляется на централизованную печать.

Такие повестки должны направляться военнообязанным заказным письмом из сообщения о вручении.

"Повестки, сформированные с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, после наложения квалифицированной электронной подписи руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП. – УП) или его отдела могут: централизованно печататься вместе с описанием вложения и направляться резервистам и военнообязанным средствами почтовой связи рекомендованным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомления о вручении;

Квалифицированная электронная подпись должна накладываться в день формирования повестки.

Централизованная печать повесток будет осуществляться Министерством обороны или государственными полиграфическими предприятиями на основании договоров, заключенных между МОУ, назначенным оператором почтовой связи и соответствующими государственными предприятиями.

С 17 июля представители ТЦК и СП будут иметь право посылать гражданам повестки по почте с описанием вложения и уведомлением о вручении в адрес места жительства или регистрации.

Как сообщал OBOZ.UA, с 16 июля ТЦК начнет отправлять повестки по почте. До этого времени все военнообязанные граждане Украины должны обновить свои военно-учетные данные. Повестки будут направляться на последнее известное место регистрации военнообязанного, не обновившего данные.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!