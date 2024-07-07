С 16 июля ТЦК начнет отправлять повестки по почте: адвокат объяснила, когда их будут считать врученными

До 16 июля все военнообязанные граждане Украины должны обновить свои военно-учетные данные. После этого ТЦК и СП начнут отправлять повестки по почте.

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Документ будет направлен на последнее известное место регистрации военнообязанного, не обновившего данные. Об этом в эфире телеканала "Киев 24" рассказала адвокат Екатерина Анищенко.

По ее словам, территориальные центры комплектования будут направлять повестки на последнее известное место регистрации военнообязанного, которые не обновил вовремя свои данные. При этом адвокат уточнила, что повестка будет считаться врученной, потому что она отправлена ​​на последний известный адрес.

Также правозащитница уточнила, что в ТЦК повестку будут считать врученной, даже если человек от нее отказался или не поставил подпись. Поэтому после этого ТЦК снова направят еще одну повестку.

"После неполучения двух повесток ТЦК может обратиться в полицию с просьбой произвести административное задержание. Это означает, что участковый работник полиции имеет право приехать по последнему известному адресу, если человек там находится, его могут задержать и доставить в ТЦК с целью принудительной постановки на военный учет", – объяснила Анищенко.

Напомним, согласно новому законодательству, до 16 июля все военнообязанные украинцы должны обновить свои военно-учетные данные в ТЦК и СП. Также это можно сделать через приложение "Резерв+" или в ЦПАУ. Тем, кто не выполнит требование закона, грозит административная ответственность.

Как сообщал OBOZ.UA, некоторые украинцы смогут получить автоматическую отсрочку от мобилизации без необходимости посещать ТЦК и СП. Соответствующая функция появится в приложении "Резерв+" уже в ближайшее время.

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