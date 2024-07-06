Кто из украинцев получит автоматическую отсрочку без посещения ТЦК: ответ Минобороны

Некоторые украинцы смогут получить автоматическую отсрочку от мобилизации без необходимости посещать ТЦК и СП. Соответствующая функция появится в приложении Резерв+ в ближайшее время.

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Получить такую отсрочку смогут в частности родители трех и более детей и студенты дневной формы обучения. Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

"Одна из функций, которые мы планируем реализовать в Резерв+ – это автоматическая отсрочка. Это одна из наиболее нужных функций наших пользователей. Мы считаем, что в некоторых кейсах отсрочка должна предоставляться автоматически без каких-либо дополнительных заявлений в ТЦК и сбора бумаг. Например, студентам дневной формы обучения и родителям трех и более детей. Ведь эти данные есть у государства, в реестре в том или ином виде", – сказала она.

Черногоренко добавила, что информация о семейных связях уже содержится в государственном реестре актов гражданского состояния. В некоторых случаях государство не может получить данные из ЗАГСа сразу, но в основном в электронной форме "можно закрыть этот кейс".

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 3 июля более 2 миллионов украинцев обновили свои данные в Резерв+. Применение начало свою работу менее двух месяцев назад, 18 мая.

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